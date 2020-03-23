Grand Hyatt Otel, çalışanlarından koronavirüsü sakladı iddiası

Grand Hyatt Otel İstanbul'da, koronavirüs şüphesi olduğu ve çalışanlardan saklandığı, otelin bu sebeple kapatıldığı iddia edildi.

Doğuş Grubu’na ait otellerden Grand Hyatt Otel İstanbul'da, koronavirüs şüphesi olduğu iddia edildi. Otel cuma günü otel operasyonlarını durdurdu. Ertesi gün ulusal basına yansıyan bir haberde otelin karantina altına alındığı belirtiliyordu.

Otelin iş yeri hekimi ve hemşiresinde koronavirüs tespit edildiği öğrenildi.

İŞÇİLERİN SAĞLIĞI HİÇE SAYILARAK GERÇEK GİZLENDİ

Grand Hyatt Otel’den ulaştığımız bir işçi şunları kaydediyor:

“Akşam evime gittiğimde televizyondan çalıştığım otelin karantinaya alındığını öğrendim. İş yeri hekimi ve hemşire virüse yakalanmış, otelde konaklayan misafirlerden biri bulaştırmış onlara da. Şok oldum. Hâlbuki daha dün akşam oradaydık ve amirlerimiz bize hiçbir şeyden bahsetmediler, tam tersine bizi otelde hiçbir ize rastlanmadığına dair ikna etmeye çalıştılar.”

OTEL YÖNETİMİ OPERASYONEL DEPARTMANLARDAN DURUMU SAKLAMIŞ

“Hafta başından beri beyaz yakalı arkadaşların çalıştığı ofisler kapalıydı zaten. Ama anlayamadık. Müdürler de ortalıklarda yoktular. Bize hiçbir bilgi verilmedi. Sınırlı sayıda personelle otel işletiliyordu. Cuma günü olduğunda housekeeping departmanında çalışa bir arkadaşın rahatsızlanıp koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi. Ancak bu bilgi nasıl olduysa söz birliği edilmişçesine çarpıtıldı. Ardından müdürler apar topar toplantı aldılar ve oteli kapadılar. Bize de bu yapılanın tedbir amaçlı olduğu, otelde kimsede virüs çıkmadığı, söylentilere inanmamamız gerektiği söylendi. Durumdan haberi olan birçok arkadaşın bunu gizlemesi yönünde tembih edildiğini düşünüyorum.”

OTEL GENEL MÜDÜRÜ OTELDEKİ ODASINA STOK YAPTIRMIŞ

Grand Hyatt Otel İş yeri Komitesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Anlıyoruz ki otel yönetimi hafta başından beri bu gerçeği gizlemiş bizden ve idari personele tedbir aldırmış yalnızca. Geri kalan arkadaşlarımızın sağlığı hiçe sayılmış. Genel müdür bile otelde kaldığı odasına stok yaptırmış ama biz bu koşullarda otele gidip gelmeye ve “müşterilerle” temas etmeye devam ettik. İşçilerinin sağlığını hiçe sayan Grand Hyatt Otel patronuna sesleniyoruz. Otelde son süreçte yaşanan olaylar geriye dönük olarak aydınlatılsın.”