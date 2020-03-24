Limak İnşaat Kuveyt havalimanı projesinde salgın önlemi alınmıyor

Limak İnşaat Kuveyt Havalimanı projesinde çalışan binlerce işçi salgının yayılması için son derece elverişli koşullarda çalışmaya devam ediyor.

Limak İnşaat'ın yapımını üstlendiği Kuveyt Havalimanı projesinde çalışan işçiler daha önce Patronların Ensesindeyiz'e ulaşarak şantiyedeki çalışma koşullarının sağlıksızlığını ihbar etmişlerdi.

Haberin çıkmasından sonra Limak yetkililerinin yemekhanelere dezenfektan gibi kısmi iyileştirmeler yaptığını belirten işçiler, "ancak şantiyede herkes salgın yokmuş gibi çalışmaya devam ediyor. Uzun çalışma saatleri, hijyenik olmayan kalabalık çalışma yerleri, kamplarda binlerce insanın tıkış tıkış yaşaması gibi önemli sorunlar devam ediyor" dedi.

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Ağıyla temas içinde olan işçiler on bine yakın inşaat işçisinin çalıştığı bu şantiyede 4 adet yemekhane olduğunu, yemek sıralarında uzun kuyruklar olduğunu, sıranın bazen 45 dk sürdüğünü belirtti. Ayrıca yemekhanede işçilerin toplu halde, hijyen kurallarına uygun olmayan şekilde yemek yediklerini söylediler.

Sorunları şirket yetkililerine söylemesi durumunda işçilerin işten çıkarıldığını, tehdit edildiğini söyleyen işçiler şirketin, işçilerin çalışmaya mecbur olmasından faydalandığını belirttiler.



