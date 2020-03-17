Limak'ın üstlendiği Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda işçiler salgın nedeniyle endişeli

Limak İnşaat’ın yapımını üstlendiği Kuveyt Uluslararası Havalimanı projesinde çalışan işçiler hijyenik olmayan ortamlarda çalışmak zorunda bırakılıyor.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı projesinde çalışan bir işçi Patronların Ensesindeyiz Ağı'na (PE) ulaşarak, yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgınından dolayı tedirgin olduğunu, çalışma ve dinlenme yerlerinin dezenfekte edilmediğini belirtti.

Limak İnşaat’ın yurt dışında kazanılan en büyük ihale olarak övündüğü projede çalışan işçi, "On bin işçinin çalıştığı bu şantiyede işçiler üç kişilik koğuşlarda altı kişi kalıyor, tuvaletler insan sağlığına uygun değil, herkes birbiriyle iç içe. Herhangi bir dezenfekte çalışmasının yapılmamasının yanında, hijyenik olmayan koğuşlarda, duşlarda, kantinlerde yaşıyoruz” dedi.

Salgından dolayı Kuveyt’te insanların evlerinden çıkmadığını belirten işçi, şantiyede binlerce insan yaşadığını, olası bir salgında hastalığın hızlı bir şekilde yayılabileceğini, yetkililerle bütün işçi alanlarının temizliği ve dezenfektesi için konuşulmasına rağmen bir düzenleme yapılmadığını söyledi.

PE İnşaat İşçileri Ağı'ndan temsilciyle görüşme yapan işçi ayrıca işçi sağlığı ve güvenliğine de dikkat edilmediğini, şantiyede çok sayıda iş cinayeti yaşandığını ve sık sık kazaların meydana geldiğini belirtti.

Limak, AKP iktidarı ile ilişkileri sebebiyle yurt içi ve dışı olmak üzere köprü, hastane, otoyol, havalimanı gibi ranta açık birçok projede Kalyon, Kolin, Cengiz gibi iktidarın göz bebeği müteahhitlerin arasında yer alıyor.

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