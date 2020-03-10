Türkiye'nin en zenginleri açıklandı: Milyarderler servetine servet kattı

Halk yoksullukla boğuşurken patronlar zenginleşmeye devam ediyor. Forbes Türkiye, Türk milyarderler listesini yayımladı. Türkiye derin bir krizle boğuşurken geçen yıla göre milyarder sayısı arttı. Krizin yükü yoksulların, getirisi patronların hanesine yazıldı...

2020 yılında, Türkiye'den 29 dolar milyarderi çıktı.

Geçen yıla göre 3 patron daha milyarder listesine girdi. Genç milyarderlerin yükselişi de dikkat çekti.

Listenin başında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan geçen ay ayrılan Murat Ülker bulunuyor. Ülker'in serveti 1 yılda 1 milyar dolar arttı. Geçen yılın en zengini olan Erman Ilıcak, servetinde bu yıl yaşanan 600 milyon dolarlık erime nedeniyle "En Zengin 100 Türk" sıralamasında bu defa ikinci oldu.

Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk listede 3. sırada yer alırken, Şahenk servetini 400 milyon dolar artırarak, "Türkiye'nin En Zengin 3'üncü İsmi" ünvanını Hüsnü Özyeğin'den devraldı.

TFF Başkanı ve Limak Holding yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir 9, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan 25, hükümete yakınlığıyla bilinen işadamı Ali Ağaoğlu 37, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise 43. sırada yer aldı.

Haber Global'in aktardığı listenin ilk 5'i şöyle:

1- Murat Ülker Yıldız Holding 2020 Serveti: 4.70 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 3.70 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 4.80 Milyar Dolar

2 - Erman Ilıcak Rönesans Holding 2020 Serveti: 3.20 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 3.80 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 4.00 Milyar Dolar

3 - Ferit Şahenk Doğuş Holding 2020 Serveti: 2.40 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 2.00 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.40 Milyar Dolar

4 - Hüsnü Özyeğin Fiba Holding 2020 Serveti: 2.20 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 2.10 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.90 Milyar Dolar

5 - Hamdi Ulukaya Chobani Yoghurt 2020 Serveti: 2.10 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.60 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 1.80 Milyar Dolar