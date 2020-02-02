Patronlar zenginleşmeye devam ediyor: Milyoner sayısı 225 bini aştı

İşsizlik maaşı başvurusunun rekor kırdığı ülkemizde, milyoner sayısı yine arttı. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat 6 milyon 411 bin TL olarak hesaplandı.

Açlık sınırının 2.178 TL, yoksulluk sınırının ise 7.532 TL olduğu ülkemizde, zenginlerin serveti ve sayısı artmaya devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2019 sonunda 225 bin 440'a yükseldi.

2018 sonuna göre milyoner sayısı 45 bin 314 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı ise 1 trilyon 391 milyar 597 milyon TL'ye çıktı. 2019 sonunda milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 6 milyon 173 bin TL seviyesine yükseldi.

MİLYONERLERİN MEVDUATI DA ARTTI

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı 2019'da bir önceki yılın sonuna kıyasla 40 bin 220 kişi artarak 202 bin 20'ye yükseldi. Aynı dönemde milyonerlerin toplam mevduatları 271,1 milyar TL'lik yükselişle 1 trilyon 295 milyar TL'ye çıktı.

Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 411 bin TL olarak hesaplandı.