Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) yayımladığı araştırma sonucuna göre, açlık sınırı 2.178 TL, yoksulluk sınırı 7.532 TL oldu.

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Aralık 2019 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı.

Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 72.58 TL, aylık 2.178 TL’lik harcama yapması gerekiyor.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 18.66, yetişkin bir erkeğin 19.28, 10-18 yaş arası bir çocuğun 20.71, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 13.90 TL. Bu verilere göre yoksulluk sınırı da 7 bin 532 TL oldu.

Sağlıklı beslenmenin maliyetinin en yüksek olduğu il 2.370 TL ile İzmir olurken, İstanbul’da sağlıklı beslenmenin maliyeti 2.313 TL, Ankara’da ise 2.125 TL oldu.