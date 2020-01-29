İşsizlik maaşı başvurusu rekor kırdı

İşsizlik maaşına başvuranların sayısı önceki yıla göre 300 bin artarak 2019 yılında 1,9 milyon kişiye ulaştı.

2019 yılında işsizlik maaşına başvuruda önceki yıla göre 300 bin kişilik artış yaşandı.

Dünya Gazetesi’nden Mehmet Kaya’nın haberine göre, 2019 yılında 1 milyon 961 bin 614 kişi işsizlik maaşı almak için işsizlik sigortasına başvurdu.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2019 yılı verilerine göre son yılların en yüksek işsizlik ödeneği başvurusu yapıldı.

Bunlardan 1 milyon 32 bin 776 kişiye işsizlik sigortası ödemesi yapıldı. Aralık ayı sonu itibariyle ödeme yapılan kişi sayısı 595 bin 783 kişi olarak kayda geçti.