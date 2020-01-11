Gerçek işsiz sayısı açıklandı: İş bulma ümidini kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti

DİSK, dar tanımlı işsiz sayısının 4 milyon 396 bine yükseldiğini, geniş tanımlı işsizliğin ise 7 milyonun üzerine çıktığını açıkladı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 10 Ocak 2020 günü açıkladığı Ekim 2019 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması’nı değerlendirdi.

Ekonomik krizin başladığı 2018 Ağustos ayından bu yana istihdam 975 bin kişi azaldığının belirtildiği açıklamada, "Aynı dönemde işsiz sayısı 726 bin kişi arttı. İstihdam ve işsizlikte kriz devam ediyor. Dar tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 396 bine yükselirken, geniş tanımlı işsizlik 7 milyonun üzerinde seyrediyor" denildi.

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