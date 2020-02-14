Ziya Selçuk ve patronlar hemfikir: Stajyer öğrenciler köle gibi çalıştırılmalı!

'Stajyer' adı altında uzun süreli ve düşük ücretli öğrenci çalıştıran patronlar devletten öğrenci başına belli oranlarda para yardımı alıyor. Meslek liseli stajyer öğrencilerse ağır çalışma koşullarında sömürüldüklerini anlatıyorlar.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na yaşadıkları sorunları aktaran meslek liseli stajyer öğrenciler, çoğu işyerinin ara tatili bahane ederek ücretleri eksik yatırdıklarını belirtti. Kimi işyeri sahipleri ise asgari ücrete yapılan zamları ücretlere yansıtmadı.

Öğrenciler, sözleşmede açıkça yazdığı halde resmi tatili bahane ederek ücret kesilmesine itiraz ediyorlar. İşletmelerde “Beceri Eğitimi” adı altında öngörülen ders süresi günlük 8 saat üzerinden 24 kredi olarak hesaplanırken çoğu işletmenin öğrencilerin çalışma süresini uzattığı ve cumartesi günleri de çalışmaya zorladığı iddia ediliyor.

Bilindiği üzere mesleki ve teknik anadolu liselerinde okuyan 12. sınıf öğrencilerinin haftada 3 gün boyunca bir iş yerinde staj yapma zorunluluğu bulunuyor. Okuduğu alan ve dal ile ilgili bir sektörde çalışması gereken öğrenciler çoğu zaman ciddi emek sömürüsüne maruz kalıyorlar. MEB ise sitesinden öğrencilerin çalışmalarını bir kazanım olarak duyuruyor.

Öğrencilerin en çok şikayet ettiği konuların başında taciz ve baskı yer alırken, çalışma süresi boyunca kendi alanı dışında temizlik, taşıma gibi farklı işlerde çalıştırılmaları da şikayetler arasında yer alıyor.

Meslek lisesi öğrencilerini patronlara ucuz iş gücü olarak yetiştirmekle övünen ve kendisi de bir patron olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu'nda mesleki eğitimin öneminden bahsederken "Sanayici bizden nitelikli ara iş gücü istiyor. Herkes üniversiteli olmak zorunda değil. ‘Sen ağa ben ağa, bu inekleri kim sağa’ durumu var yani" diye konuşmuştu.

Bakan meslek liseli stajyerleri patronların hizmetine sunmakla övünmüştü.

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