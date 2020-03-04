Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun hazırladığı rapora göre, açlık sınırı 2 bin 824 liraya çıktı, yoksulluk sınırı da yüzde 0,4 oranında artarak 9 bin 943 lira olarak hesaplandı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu yoksulluk sınırı Şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

Konfederasyonun araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin, yeterli ve dengeli beslenebilmesi için yapılması gereken harcama tutarını gösteren açlık sınırı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 2 bin 824 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı da yüzde 0,4 oranında artarak 9 bin 943 lira olarak hesaplandı.

Açlık sınırı Şubat'ta bir önceki aya göre 60 lira artarak 2 bin 824 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 17 liralık azalışla 7 bin 119 liraya geriledi. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçların insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekilmeden karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 42 liralık artışla 9 bin 943 liraya yükseldi.

2020 yılının ilk iki aylık döneminde ise açlık sınırı yüzde 4,3, gıda dışı harcamalar yüzde 0,2, yoksulluk sınırı ise yüzde 1,3 oranında artış göstermiş oldu.

Rapora göre, dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluk sınırının Şubat ayında 2 bin 824 liraya yükselmesinde, et, yumurta, bakliyat, kuru soğan, meyve, yağ, zeytin gibi gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlar belirleyici oldu.