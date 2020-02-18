Erdoğan'ın 'jesti': Türkiye asgari ücrette sondan üçüncü oldu

Asgari ücrete açlık sınırında yapılan zam 'jest' olarak sunulurken, 2020 asgari ücreti, 22 AB ülkesinin bulunduğu sıralamada 20’nci oldu.

Eurostat'ın resmi verilerine göre, Türkiye'de 2020 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan asgari ücret Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında sondan 3'üncü sıraya kadar düştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı asgari ücretinin AB üyesi ülkelere kıyasla çok iyi bir seviyede olduğunu ileri sürmüştü.

28 AB ülkesi arasından asgari ücret uygulanan 22 ülke ile yapılan karşılaştırmaya göre Türkiye 448 Euro'luk yeni asgari ücretle sadece Letonya ve Bulgaristan'ı geride bıraktı. Asgari ücret Letonya'da 430 Euro, Bulgaristan'da 312 Euro oldu. AB üyelerinden Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te resmi asgari ücret uygulanmıyor, ücretler toplu sözleşmelerle belirleniyor.