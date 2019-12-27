TKP Emek Merkezi, 2020 Asgari Ücret Raporu'nu yayımladı

Türkiye Komünist Partisi Emek Merkezi, '2020 Asgari Ücret Raporu'nu yayımladı. Rapor 'İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret patronsuz bir düzende mümkün' başlığını taşıyor.

Türkiye Komünist Partisi Emek Merkezi, 2020 Asgari Ücret Raporu'nu ''İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret patronsuz bir düzende mümkün'' başlığıyla yayımladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, asgari ücret tespit çalışmaları sürerken gerek sürecin tarafları gerek kamuoyu yoğun biçimde tartıştı. Ancak değişen bir şey olmadı, asgari ücret yine sefalet ücreti düzeyini aşacak bir düzeye çıkarılmadı.

Rapora göre; patronlar ve hükümet temsilcilerinin argümanı geçmiş yıllarda olduğu gibi, asgari ücretin geçim ücreti olmadığı ve bir kişi için belirlendiği yönünde oldu. Bu argümana göre, asgari ücret düzeyinin yoksulluk sınırına doğru yükseltilmesi mümkün olamazdı. Bu nedenle ailenin dikkate alınması gerekmiyordu. Yine hükümet temsilcileri, asgari ücret düzeyinin tespitinde ülkenin ekonomik durumunun da göz önüne alındığını belirttiler.

1 Ocak 2020 itibari ile bir yıl yürürlükte kalacak olan asgari ücret brüt 2.943 TL olurken en düşük AGİ tutarıyla net 2.324 TL oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısı ile birlikte dün Asgari Ücret belirlenmiş oldu. Asgari Ücret günlük brüt 98,10 TL olarak belirlendi.

TÜRKİYE ASGARİ ÜCRETLİLER ÜLKESİDİR

2017’de asgari ücretin yüzde 5’inin üzerinde ücrete kadar kayıtlı çalışanlar ve 1,8 milyon kayıtdışı çalışan hesaba katıldığında toplamda 8 milyon 361 bin kişinin ücretinin asgari ücret dolayında olduğu ortaya çıkıyor. 2017 yılından bugüne sigortalı çalışan sayısında krizin etkisiyle artış yaşanmadığı ve asgari ücretlileşme süreci göz önüne alınırsa, Türkiye’de halihazırda yaklaşık 9 milyon asgari ücretli olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye bir asgari ücretliler ülkesidir. Asgari ücretlilerin tüm ücretlilere oranı yüzde 40’ın üzerindedir. Asgari ücretin yüzde 10-15 fazlasına kadar kazananlar hesaba katıldığında, bu oran yüzde 60’lara çıkmaktadır.

ASGARİ ÜCRETLİLERİ SAPTAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Türkiye’de asgari ücretli çalışanların sayısını ne SGK ne de TÜİK verilerinden net olarak saptamak mümkün değil. SGK istatistiklerinde, asgari ücretlilere ilişkin kamuoyuna açıklanan son rakamlar 2017 yılına ait. TÜİK’in verileri ise anket biçiminde ve beyana dayalı alındığından bazı kısıtları içeriyor, üstelik bu kısıtlı veriler de kamuoyuna tüm detaylarıyla açıklanmıyor ancak mikro veri setleri başvuru ve ücret karşılığı alınabiliyor.

Raporda ''Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?'', ''Avrupa’da Asgari Ücretler'', ''2020 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Aslında Ne Kadar?'', ''Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir?'', ''Asgari Ücretin 75 TL’si İşsizlik Sigortası Fonu’ndan'' ve ''Gelir Vergisi Nedeniyle Asgari Ücretlinin Eline Geçen Azalacak'' alt başlıklarıyla kapsamlı bir değerlendirme sunuldu.

Raporda işçilerin aileleriyle birlikte asgari geçim şartlarını karşılaması beklenen asgari ücretin, değil bu şartları karşılamak bir sefalet ücreti düzeyini aşamayacağı bir kez daha görüldüğü, bunun nedeninin asgari ücretin, patronların hakim olduğu bir mekanizmayla belirlendiği vurgulandı.

TKP Emek Merkezi tarafından verilerle hazırlanan raporun özeti şu şekilde:

ASGARİ ÜCRET: YİNE YOKSULLUK, YİNE SEFALET

2020 yılında geçerli olacak asgari ücret düzeyi, 2.324 TL olarak belirlendi. Asgari ücret, bekar bir işçi için net ele geçen ücret baz alındığında yüzde yüzde 15,03 oranında arttırıldı. Ücrete günlük 10 TL artış yapılmış oldu.

Asgari ücrette, yine patronların istediği oldu. Patronlar, asgari ücretin 2.262 TL olmasını istemişlerdi. Patronların teklifinden sadece 62 TL daha yüksek belirlendi.

Asgari ücret artış oranı, Kasım ayı yıllık ortalama enflasyon oranı olan yüzde 15,87’nin de altında kaldı. Ortalama enflasyon dikkate alındığında asgari ücretli, TÜİK’in “makyajlanmış” enflasyon hesabına göre dahi reel olarak kayba uğrayacak.

Tüm ücretlilerin neredeyse yarısını oluşturan asgari ücretlilerin reel kayıpları, ülkemizde yoksullaşma sürecini daha da hızlandıracak. Asgari ücrete yapılan sınırlı artış, başta son aşamaya yaklaşan Metal İşkolu Grup Sözleşmesi’nde olmak üzere patronlara güç verecek ve işçiler üzerindeki dayatmalarını arttırmalarına yol açacak.

Asgari ücrette, patronların cebinden çıkmayan AGİ dahil telaffuz ediliyor ve açıklanıyor. AGİ dahil edilmediğinde asgari ücret aslında 2.104 TL oldu.

Asgari ücretten vergi kesilmeye devam edilecek. Bekar işçiler dışındaki asgari ücretliler tamamlamadan yararlanamadığı için, onların eline geçen net asgari ücret, Ağustos'tan itibaren düşmeye başlayacak. Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz bir işçi ile bekar bir işçi arasındaki fark Ağustos ayından itibaren aylık 81 TL olacak.

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