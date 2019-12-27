TKP Emek Merkezi, 2020 Asgari Ücret Raporu'nu yayımladı

Türkiye Komünist Partisi Emek Merkezi, 2020 Asgari Ücret Raporu'nu ''İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret patronsuz bir düzende mümkün'' başlığıyla yayımladı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da, asgari ücret tespit çalışmaları sürerken gerek sürecin tarafları gerek kamuoyu yoğun biçimde tartıştı. Ancak değişen bir şey olmadı, asgari ücret yine sefalet ücreti düzeyini aşacak bir düzeye çıkarılmadı.
Rapora göre; patronlar ve hükümet temsilcilerinin argümanı geçmiş yıllarda olduğu gibi, asgari ücretin geçim ücreti olmadığı ve bir kişi için belirlendiği yönünde oldu. Bu argümana göre, asgari ücret düzeyinin yoksulluk sınırına doğru yükseltilmesi mümkün olamazdı. Bu nedenle ailenin dikkate alınması gerekmiyordu. Yine hükümet temsilcileri, asgari ücret düzeyinin tespitinde ülkenin ekonomik durumunun da göz önüne alındığını belirttiler.
1 Ocak 2020 itibari ile bir yıl yürürlükte kalacak olan asgari ücret brüt 2.943 TL olurken en düşük AGİ tutarıyla net 2.324 TL oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısı ile birlikte dün Asgari Ücret belirlenmiş oldu. Asgari Ücret günlük brüt 98,10 TL olarak belirlendi.
TÜRKİYE ASGARİ ÜCRETLİLER ÜLKESİDİR
2017’de asgari ücretin yüzde 5’inin üzerinde ücrete kadar kayıtlı çalışanlar ve 1,8 milyon kayıtdışı çalışan hesaba katıldığında toplamda 8 milyon 361 bin kişinin ücretinin asgari ücret dolayında olduğu ortaya çıkıyor. 2017 yılından bugüne sigortalı çalışan sayısında krizin etkisiyle artış yaşanmadığı ve asgari ücretlileşme süreci göz önüne alınırsa, Türkiye’de halihazırda yaklaşık 9 milyon asgari ücretli olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye bir asgari ücretliler ülkesidir. Asgari ücretlilerin tüm ücretlilere oranı yüzde 40’ın üzerindedir. Asgari ücretin yüzde 10-15 fazlasına kadar kazananlar hesaba katıldığında, bu oran yüzde 60’lara çıkmaktadır.
ASGARİ ÜCRETLİLERİ SAPTAMAK MÜMKÜN DEĞİL
Türkiye’de asgari ücretli çalışanların sayısını ne SGK ne de TÜİK verilerinden net olarak saptamak mümkün değil. SGK istatistiklerinde, asgari ücretlilere ilişkin kamuoyuna açıklanan son rakamlar 2017 yılına ait. TÜİK’in verileri ise anket biçiminde ve beyana dayalı alındığından bazı kısıtları içeriyor, üstelik bu kısıtlı veriler de kamuoyuna tüm detaylarıyla açıklanmıyor ancak mikro veri setleri başvuru ve ücret karşılığı alınabiliyor.
Raporda ''Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?'', ''Avrupa’da Asgari Ücretler'', ''2020 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Aslında Ne Kadar?'', ''Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir?'', ''Asgari Ücretin 75 TL’si İşsizlik Sigortası Fonu’ndan'' ve ''Gelir Vergisi Nedeniyle Asgari Ücretlinin Eline Geçen Azalacak'' alt başlıklarıyla kapsamlı bir değerlendirme sunuldu.
Raporda işçilerin aileleriyle birlikte asgari geçim şartlarını karşılaması beklenen asgari ücretin, değil bu şartları karşılamak bir sefalet ücreti düzeyini aşamayacağı bir kez daha görüldüğü, bunun nedeninin asgari ücretin, patronların hakim olduğu bir mekanizmayla belirlendiği vurgulandı.
TKP Emek Merkezi tarafından verilerle hazırlanan raporun özeti şu şekilde:
ASGARİ ÜCRET: YİNE YOKSULLUK, YİNE SEFALET