Asgari ücrette patronların dediği oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti

1 Ocak 2020 yılından itibaren uygulanacak olan asgari ücret 2324,70 lira olarak belirlendi. Türk-İş karara katılmadıklarını belirterek toplantıyı terk etti. Bakan Selçuk 'İşçilerimizi enflasyona yedirmedik' iddiasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 yılı asgari ücretini 2324,7 lira olarak belirlediklerini açıkladı. Türk-İş karara katılmadığını belirterek toplantıyı terk etti.

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 TL oldu.

Bakan Selçuk, rakamı açıkladıktan sonra "Gönül isterdi ki bunu oy birliğiyle imzalayalım" dedi.

Selçuk "Asgari ücreti belirlerken bu ücretin etkileyeceği tüm ekonomik dengeleri ve aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini düşünmemiz gerekmekte. Bu sene de asgari ücret tespit komisyonumuz kararını oy çokluğuyla almış bulunmakta. Asgari ücret rakamlarını da açıklamak istiyorum. Asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir" dedi.

Selçuk "Beklenen yıl sonu enflasyon oranı yüzde 12 olarak öngörülmekteydi. Beklenen yıl sonu enflasyon oranının üç puan artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimizi sözümüzü tutmuş olduk" iddiasında bulundu.

IRGAT: BELİRLENEN RAKAM 10 GÜN BİLE YETMEYECEK

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, belirlenen rakamın işçilere 10 bile yetmeyeceğini belirterek kararı kabul etmediklerini ve toplantıdan ayrıldıklarını açıkladı.

Irgat "Biliyorsunuz bizim Türk İş olarak çalışmalarımız sonucunda çıkan açlık-yoksulluk ve yaşam maliyeti olarak açıkladığımız rakamları daha önce paylaştık. 2 bin 578 TL rakamını Türk-İş Başkanı Ergun Atalay açıkladı ve bunu kamuoyuna duyurduk. Geldiğimiz nokta itibariyle açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. 2008 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden kriz nedeniyle alım gücünün en düşük dönemini yaşıyoruz. Bu belirlenen rakam işçilerimize 10 gün bile yetmeyeceğini düşünüyoruz. Kararınıza katılmıyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz" dedi.

Irgat'ın ardından bir kez daha söz alan Bakan Selçuk, "İşçilerimizi enflasyona yedirmedik" iddiasını yineledi.

TİSK BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise yaptığı açıklamada "Alınan kararın istihdam için, işsizliği azaltmak için alım gücünü artırmak için istikrarlı işletmeler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütçenin üzerinde bir rakam tahsis edildi. Alınan kararın hayırlı olmasını diliyorum. Tüm komisyona emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.