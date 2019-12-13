TKP: Asgari ücretin yükselmesinin tek koşulu var...

TKP’nin Sesi’nde bugün, emeğiyle geçinen herkesi doğrudan ilgilendiren asgari ücretin düzen içinde yükselmesinin tek koşulunun işçilerin örgütlenmesi olduğunun altı çizildi.

Bugünlerde ardı ardına toplanmakta olan asgari ücret komisyonu iki haftaya kadar önümüzdeki yılın asgari ücretini belirleyecek.

Aileleriyle birlikte 15 milyon işçiyi ilgilendiren karar sonucunda işçilerin payına gene daha fazla çalışma ve daha az ücret, dolayısıyla daha fazla sömürü düşecek.

TKP’nin Sesi’nde bugün, emeğiyle geçinen herkesi doğrudan ilgilendiren asgari ücretin düzen içinde yükselmesinin tek koşulunun işçilerin örgütlenmesi olduğunun altı çizilirken, komisyonun sahneye koyduğu oyunun bozulması çağrısı yapılıyor.



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