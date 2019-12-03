Enflasyon verileri açıklandı

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), kasım ayında yüzde 0.38 arttı, yıllık enflasyon yüzde 10.56'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

TÜFE'de 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.38, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11.01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.87 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Aylık en yüksek artış yüzde 2.69 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı kasım ayında ev eşyasında yüzde 0.59, haberleşmede yüzde 0.39, konutta yüzde 0.36 ve ulaştırmada yüzde 0.33 artış gerçekleşti.

EĞİTİMDE ARTIŞ YÜZDE 14'Ü GEÇTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim yüzde 14.35, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14.03, sağlık yüzde 13.85 ve lokanta ve oteller yüzde 13.07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

