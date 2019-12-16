Patronlardan şaşırtmayan asgari ücret teklifi!

Açlık sınırının altındaki asgari ücrete sadece yüzde 12'lik zam teklif eden patronlar, asgari ücrete verilen 100 liralık devlet desteğinin de 200 liraya çıkarılmasını istedi.

Asgari ücret artışı konusunda açıklamalarda bulunan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), kendilerine devlet tarafından verilen asgari ücret desteğinin 100 liradan 200 liraya çıkarılmasını talep etti.

Patronlar, bu durumda dahi açlık sınırının altındaki asgari ücrete sadece yüzde 12'lik bir zam teklifinde bulundu.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, konuyla ilgili konuşan bir TİSK yetkilisi, işverene sağlanan devlet desteğinin 100 liradan 200 liraya çıkarılması şartıyla asgari ücrete yüzde 12, yani bu yıl sonu beklenen enflasyon oranı kadar zammın makul olacağını öne sürdü.