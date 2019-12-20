DİSK Başkanı Türk-İş Başkanı'nı yalanladı: Bizim talebimiz 3200 Lira

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, üç konfederasyonun ortak basın toplantısıyla ilgili asgari ücrete ilişkin ortak zam talebi haberini yalanladı. Çerkezoğlu ile yaptığımız görüşmede, DİSK Başkanı, kendi taleplerinin 3200 lira olduğunu söyledi ve '2578 lira Türk-İş'in ifadesi' dedi.

Bugün üç konfederasyon tarafından yapılan ortak açıklamanın ardından yayılan "ortak talep 2578 Lira" haberi üzerine DİSK yetkililerinden çeşitli tepkiler geldi. soL'un "DİSK talebini 700 Lira düşürdü" başlıklı haberi tepkilerin odağında yer aldı.

DİSK izleyen dakikalarda bir açıklama yayımladı ve DİSK'in talebinin 3200 Lira olmaya devam ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili görüştüğümüz DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Bizim talebimizde bir değişiklik yok. Asgari ücretle ilgili ortaklaştığımız prensiplere ilgili bir açıklama yapıldı. 2578 lira Türk-İş'in ifadesi. Bizim talebimiz başından beri 3 bin 200 liraydı ve bunda bir değişiklik yok. Pazartesi saat 12.00 ÇAlışma Bakanlığı'nın önünde bu konuyla ilgili bir basın açıklamamız olacak" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK dün öğleden sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere görüşmüş, bugün de üç konfederasyonun ortak yaklaşımıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlenmişti.

Basın Toplantısı'nda dağıtılan yazılı basın açıklamasında herhangi bir tutar yer almıyordu ancak sözlerine üç konfederasyonun ortak yaklaşımını aktaracağını bildirerek başlayan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 2578 sayısını telaffuz ettikten sonra her üç konfederasyonun bu miktarın altında bir asgari ücreti kabul etmeyeceğini belirtti.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün'se DİSK'in açıkladığı 3 bin 200 TL’nin geçerli olduğunu alt sınırın ise 2 bin 578 TL olduğunu söyledi.