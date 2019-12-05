Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin yeni sayısı 'İşçiye asgari ücret, patrona azami kâr' manşetiyle yarın okurlarıyla buluşacak.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 198. sayısı "İşçiye asgari ücret, patrona azami kâr" manşetiyle yarın okurlarıyla buluşuyor.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan değerlendirme yazısı şöyle:

İşçiye asgari ücret, patrona azami kâr

Patronlar asgari ücreti aşağıda tutmak istiyorlar. Böylece hem asgari ücretle çalıştırdıkları işçilere daha az ödeyecekler hem de tüm bir emek piyasasını baskı altında tutacaklar.

Asgari ücretin ne kadar olacağı bu yüzden zaten asgari ücretin üzerinde ücret alan işçiyi de ilgilendiriyor.

Üstelik ülkemizde asgari ücretin üzerinde bir ücretle çalışanlar işçilerin yarısından azını oluşturuyor!

‘Aman sermaye kaçmasın’ Kaçsın yahu! Nereye istiyorsa kaçsın!

Hindistan’da da, Mısır’da da, İspanya ya da Şili’de de patronlar hep aynı mavalı okur.

“Mısırlı patron işçiyi daha da ucuza çalıştırmayı başarırsa yatırımcı bizden çıkar Mısır’a gider!”

Öyleyse ne yapalım? Hep birlikte patronlarımızın bizleri dünyanın en ucuz işçileri olarak çalıştırma yarışını kazanmaları için üzerimize düşeni yapalım! “Asgari ücret aman yükselmesin.”

Yükselirse ne olur? “Yatırımcı başka ülkeye gider!”

Giderse gitsin. Üretmek için, alınterimizle ülkemizi var etmek için yatırımcıya değil yatırıma ihtiyacımız var. Bunun için de zaten önce şu “yatırımcıları” sırtımızdan atmamız gerekiyor.

Asgari ücret de yalan

Asgari ücret, yani yasal olarak işçiye önerilebilecek ücret onun altında olamaz.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de asgari ücret fiilen ortadan kalktı. Ülkemizde, asgari ücretin altında çalışan işçilerin toplam işçi sayısına oranı yüzde 11’in üzerine çıktı.

2 milyona yakın işçinin asgari ücretin altında bir ücretle çalıştığı tahmin ediliyor.

Asgari ücret civarında ya da altında çalışan işçilerin oranı ise yüzde 60’a yaklaşıyor. Bu işçilerin sayısı ise 9 milyonu aşıyor.

İşçiye kaşıkla, patrona kepçeyle

Vergi indirimleri, teşvikler, ucuz krediler, bilmem kaç yıl sonra para pul olduktan sonra geri ödemeli krediler... Bunlar yetmiyor, devlet “dur ben vereyim” diyerek patronların işçinin alınterine karşılık ödemesi gereken ücretin de bazen bir kısmını, bazen tamamını üstleniveriyor.

Asgari ücret tartışmalarında patronların “aman yüksek tutmayın” yüzsüzlükleri yetmiyor, “asgari ücreti artırıyorsanız, bizim destekleri de artırın” talepleri geliyor.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: