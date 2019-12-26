Asgari ücret sonrası yeni AGİ de belli oldu

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak 2 bin 324 lira asgari ücretle birlikte yeni yılda uygulanacak AGİ ücreti de belli oldu.

Asgari Tespit Komisyonu'nun hükümet ve patron çoğunluğuyla kabul ettiği yeni asgari ücretle birlikte yeni yılda uygulanacak asgari geçim indirimi (AGİ) de belli oldu.

Buna göre AGİ, bekar işçiler için 220,68 TL, evli ve eşi çalışmayanlar için 264,82 TL oldu.

1 Ocak'tan itibaren uygulanacak AGİ rakamları şöyle:

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

Asgari ücret, bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yüzde 15,03 artışla net 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Türk-İş temsilcisi Nazmi Irgat bu kararı kabul etmediklerini belirterek toplantıyı terk etti.

