Asgari ücret sonrası yeni AGİ de belli oldu

Asgari Tespit Komisyonu'nun hükümet ve patron çoğunluğuyla kabul ettiği yeni asgari ücretle birlikte yeni yılda uygulanacak asgari geçim indirimi (AGİ) de belli oldu.
Buna göre AGİ, bekar işçiler için 220,68 TL, evli ve eşi çalışmayanlar için 264,82 TL oldu.
1 Ocak'tan itibaren uygulanacak AGİ rakamları şöyle:
Asgari ücret, bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yüzde 15,03 artışla net 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Türk-İş temsilcisi Nazmi Irgat bu kararı kabul etmediklerini belirterek toplantıyı terk etti.