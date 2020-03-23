Cengiz-Kolin-Limak’tan koronavirüs fırsatçılığı!

Yeni koronavirüs salgını, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz-Kolin-Limak adlı patronların işçi düşmanlığına yeni bir örnek ekledi. The Ankara Hotel’in sahibi olan bu üç patron grubu, işçileri salgın gerekçesiyle ücretsiz izne çıkardı.

Yeni Koronavirüs nedeniyle oteller işçi kıyımına devam ediyor. Son olarak Ankara’da bulunan Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına ait Ankara Tren Garı içindeki “The Ankara Hotel” 15 Nisan’a kadar kapatma kararı aldı.

Alınan kararla birlikte otel 23.03.2020 tarihinden 15.04.2020 tarihine kadar kapalı kalacak ve bu süreçte yıllık izinleri olan işçilerin izinleri kullandırılacak, olmayanlar ise ücretsiz izne gönderilecek.

Konuyla ilgili Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşan “The Ankara Hotel” işçisi şunları söyledi:

“Bir süredir ortaya çıkan bu hastalık nedeniyle otelin kapatılacağı, işçi çıkarımı veya ücretsiz izine gönderileceğimiz konuşuluyordu. Fakat hiçbir şekilde resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Birçok çalışan hem hastalığın sürdüğü sırada işe gelme sebebiyle hem de işin belirsizliği nedeniyle zaten tedirgindi. Tüm bunlar yaşanırken otel yönetimi ve patronlar bize resmi bilgilendirme yapmadılar. Haftanın son günü(Cuma günü) beklenerek apar topar, oldubittiye getirilerek Pazartesi günü otelin bir süre kapanacağı, personelin ücretsiz izne gönderileceği belirtildi. Bu süre zarfında devlet tarafından belirsizliğini koruyan bir fondan %40 ila %60 bir ücretin karşılanacağı söylenerek belirsiz açıklamalar devam etti. Biz işler yoğunken fazla mesai ve büyük özveriyle çalışıyoruz. Kimse bizi oteli kâra geçirdiğimiz aylarda ödüllendirmezken bizden kaynaklanmayan ve olağanüstü koşullarda fırsat bu fırsat cezalandırarak, yine işçilerin üzerinden kar amacı güdüyorlar. Biz ve birçok turizm işçisi mağdur edilmeye devam ediliyor. Konuyla ilgili talebimiz aslında net. Hastalık bitine kadar ücretsiz izin değil, ücretli izin istiyoruz. Bunca zamandır emek verdiğimiz işletmemizin bizi insan yerine koyup mağdur etmemesini talep ediyoruz.”

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