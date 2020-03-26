Sosyal medyanın en çok konuşulan başlığı oldu: AKP'ye '#EvdeKalDemesiKolay' yanıtı

Yeni koronavirüs salgını yayılırken AKP'den 'evde kal' çağrıları gelmeye devam ediyor. Ancak alınmayan önlemler ve işçilerin taleplerine ısrarla kulak tıkanması nedeniyle milyonlarca emekçi her gün salgın riski altında işe gitmeye devam ediyor. AKP'nin hiçbir somut adım atmadan yaptığı bu çağrıya yurttaşlardan '#EvdeKalDemesiKolay' yanıtı geldi.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 26 Mart 2020 15:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı yaptıkları her açıklamada yurttaşlara evde kal çağrısında bulunurken, ülke genelinde milyonlarca emekçi her gün işe giderek çalışmak zorunda kalıyor.

Yurttaşlar derhal ücretli izin talep ederken, koronavirüsü fırsata çeviren bazı patronlar ise işten çıkarma ve ücretsiz izin yolunu tercih ediyor.

Duruma ilişkin hiçbir somut adım atmayan AKP'ye sosyal medyada #EvdeKalDemesiKolay başlığıyla tepki yağdı: