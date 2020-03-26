Sosyal medyanın en çok konuşulan başlığı oldu: AKP'ye '#EvdeKalDemesiKolay' yanıtı

Yeni koronavirüs salgını yayılırken AKP'den 'evde kal' çağrıları gelmeye devam ediyor. Ancak alınmayan önlemler ve işçilerin taleplerine ısrarla kulak tıkanması nedeniyle milyonlarca emekçi her gün salgın riski altında işe gitmeye devam ediyor. AKP'nin hiçbir somut adım atmadan yaptığı bu çağrıya yurttaşlardan '#EvdeKalDemesiKolay' yanıtı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı yaptıkları her açıklamada yurttaşlara evde kal çağrısında bulunurken, ülke genelinde milyonlarca emekçi her gün işe giderek çalışmak zorunda kalıyor.

Yurttaşlar derhal ücretli izin talep ederken, koronavirüsü fırsata çeviren bazı patronlar ise işten çıkarma ve ücretsiz izin yolunu tercih ediyor.

Duruma ilişkin hiçbir somut adım atmayan AKP'ye sosyal medyada #EvdeKalDemesiKolay başlığıyla tepki yağdı:

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evine kapanmışken, bilinçsiz bir vatandaş olarak hayatı eve sığdıramayıp şantiyeye geldim. Elimde büyük bir koz var; virüse yakalanmamak. #EvdeKalDemesiKolay — Valerie Solanas (@vsolanass) March 26, 2020

Ünlüler hayat eve sığar challenge yapıyorlar.Tabi 800m2 havuzlubakıcılı yardımcılı evlere milyonlarca dolarlık banka hesapla herkes sığar.Ücretsiz izinle,biriken faturalarla ödenemeyen kiralarla sürekli didişen eşlerle eve sığmayanların fotoğraflarınımı atsak #EvdeKalDemesiKolay — SenemEYT (@senozdmr) March 26, 2020

Evet. Sağlık personeli bulaşmayı önleyemez ama savaşta en ön saflarda yaşamlarını tehlikeye atar. Önlemek devletin ve sağlık bakanlığının görevidir. #EvdeKalDemesiKolay https://t.co/uBwSZaWQBj — Caghan Kizil (@CaKizil) March 26, 2020

En buyuk kozumuzun YAKALANMAMAK oldugu bir viruse karsi #EvdeKalDemesiKolay . Gelgelelim hastag ile kampanya ile evde kalinmiyor. Vergisini odedigimiz sistem bizimle kafa buluyor resmen — Burhan Karahan (@karahan_b) March 26, 2020

#EvdeKalDemesiKolay sevgili saın devlet yöneticilerimiz zam yapmayıp bizi düşünürlermiş. Şu açıklamayı yapmak dahi yüzsüzlük. Tüm dünyada doğalgaz petrol fiyatları dibe çakılmışken biz canımızla uğraşırken hala yeme peşindeler. Hiç birşey de indirim yok sosyal devlet yok pic.twitter.com/3ulhHDEr3I — Dilsiz Geveze (@3harflimikrop) March 26, 2020

Kira parasını faturasını kredi kartı borcunu evin market masrafını ve daha birçok şeyi düşünmek zorunda kalmayanlar için #EvdeKalDemesiKolay — Dilek (@dilekturudi) March 26, 2020

Alınan bu ekonomik tedbirlerin dilenciymişim gibi hissettirmesi normal mi ? #EvdeKalDemesiKolay pic.twitter.com/1KwzfRsy6j — o (@smtxshn) March 26, 2020

Günün her saati yemek yenen bir evde haftada 2 kere market alışverişi yapılmalı. Bu kadar insan para yokken aç mı kalacak? Bu ekonomi ve bu kadar insan nasıl düzene girecek? #EvdeKalDemesiKolay — Kübra (@kkubraustaa) March 26, 2020

RTE'nin oturduğu sarayın 1 yıllık gideriyle, 900 bin ailenin bir aylık elektrik, doğal gaz ve kira parası ödenebiliyor.(2000 TL) #EvdeKalDemesiKolay — zeynep altıok akatlı (@zeynabelle) March 26, 2020

#EvdeKalDemesiKolay çalışan bir anneyim kreşler kapalı bakacak kimsem yok cocuklarıma senelik izin alamıyorum ücretsiz istedim o da yok en azından tazminatımı verin çıkarın dedim o da kabul görmedi isyan ediyorum sesimi duyan var mı DEVLET NEREDE ben bu ülkenin nesiyim hayatımda — Havva Topkara (@havvatopkara) March 26, 2020

Hayat herkesin evine aynı şekilde sığmıyor. Gerçek hayat sağdaki fotoğrafta yoksul emekçi amcanın yaşadığı hayattır. #EvdeKalDemesiKolay pic.twitter.com/DXTOlJzYoe — Av. Sergen Nalcı (@Sergennalci) March 26, 2020

Akıl var mantık var. Parası olmayan nasıl evinde dursun. Delirttiniz insanları. #EvdeKalDemesiKolay — bilge kişi (@bilgeaktas) March 25, 2020

#EvdeKalDemesiKolay bugün banka banka gezdim işyerim kapandı çalışamıyorum eleman maaşını vergi SGK Bağkur kredi, kredi kartı hem ev hem işyerinin elektriği, suyu, doğalgazı, telefonu, interneti, kiraları ve tabii ki 2 çocukla yeme içmeyi hangi para ile ödeyeceğiz? @RTErdogan ? — £Ⓜ®@ YeGİN (@ygnsemra) March 25, 2020

Ücretsiz izin demek maaş yok demek, fatura ödenmeyecek, mutfak boş kalacak demek. insanlar fotosentez yapmaz. Dürüstçe diyin ki para yok yardım edemeyiz imkanı olan işe gitmesin, öğrenci emekli dışarı çıkmasın #evdekaldemesikolay — Garagiz (@Garagiz6) March 25, 2020

Ücretli öğretmenlere ödeme yapılsın #EvdeKalDemesiKolay — derya şimşek aksakal (@derya810) March 25, 2020

#EvdeKalDemesiKolay Bugün yaklaşık 120 kişi ile beraber çalıştığım iş yerindeki ofise gelmek mecburiyetindeyim.. Kendi OHAL'imi ilan edersem maaşımı ödeyecek misiniz?#Vaka2433 https://t.co/4zOBCWxzNF — Burcu Tek (@Buhurcuuu) March 26, 2020

Bölüm başına 300bin tl alan Burak Özçivit'e "evde hayat var" dedirtmesi kolay Aynı şeyi Bakırköy meydanı metro şantiyesinde ekmek arası ıspanak yedirerek çalıştırdığın işçiye de söylettirebilir misiniz?#EvdeKalDemesiKolay pic.twitter.com/I2kFlo9LUJ — Padişahın Sol Ayağı #sandıktagörüşürüz (@padisahsolayak) March 26, 2020

Metal işçileri: ‘Ücretli ohal ilan edilsin, biz de evde kalmak istiyoruz |

Gebze'de bulanan bir metal fabrikasında çalışan işçiler evde kalın çağrılarına karşı yetkililere cevap verdi. İşçiler "Ücretli ohal ilan edilsin, bizde evde kalmak istiyoruz" dedi. #EvdeKalDemesiKolay pic.twitter.com/fVEVjaKmgT — Yaşar Usta (@yasarustaportal) March 26, 2020

Patrona kendi ohal imi ilan ettim diyeceğim ve ise gelmeyeceğim muhtemelen de kovulacagim faturalarda kivirip rulo haline getirip sigara gibi icecegim.. hayalim bu #EvdeKalDemesiKolay — fork&lift (@forkandlift35) March 26, 2020