Vodafone’un çağrı merkezi Comdata’da evden çalışmaya geçiliyor

Vodafone’a bağlı Comdata çağrı merkezinin Mardin’deki şubesinde bir müşteri temsilcisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve işyerinin kapandığı, tüm lokasyonlarda 1 Nisan’da evden çalışmaya geçileceği söyleniyor.

Comdata çağrı merkezinde işyerindeki çalışma koşullarının sağlıksızlığına dönük tepkinin gündem olması sonrası evden çalışmaya geçiliyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na gelen ihbara göre, Mardin’deki çağrı merkezinde bir müşteri temsilcisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve işyerinin kapandığı, tüm lokasyonlarda 1 Nisan’da evden çalışmaya geçileceği söyleniyor.

Vodafone gibi büyük şirketlere taşeronluk yapan Comdata çağrı merkezinden bir çalışan evden çalışmaya geçildiği bilgisini verdi. Geçen hafta bin kişilik işyeri ortamında çalıştıklarını sosyal medyada ifade eden çağrı merkezi çalışanı Ferhat Ceylan işten çıkarılmış, kullandığı #EvdeKal sloganıyla tutarsızlığı nedeniyle tepki toplayan Vodafone sorumluluğu üzerinden atmaya çalışmıştı.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na şirketin çalışma biçimini anlatan bir çağrı merkezi çalışanı, evden çalışmaya geçmek istediklerini ancak bunun belirsiz bir süreye ertelendiği bilgisini vermişti. “Son kademede kalanlar ne olacak? Bir kişinin virüs taşıyor olması onlarca insanın hasta olması için yeterli” diyen çalışan, şimdi evden bağlanma imkânı olanlara "gelmeyin" dendiğini ve 1 Nisan’da tümüyle evden çalışmaya geçilmesi hazırlığı yapıldığını bildirdi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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