Patronların koronavirüs fırsatçılığı sürüyor

Koronavirüs tehlikesi altında çalışmak zorunda kalan emekçiler için işyerlerinde yeterince önlem alınmazken, ücretsiz izin dayatmasına da devam ediliyor.

Koronavirüs salgınına rağmen çalışma koşullarında düzenleme yapılmayan, ücretsiz izne çıkartılmaya çalışılan emekçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı'na (PE) ihbarlarda bulunmaya devam ediyor.

KOROZO AMBALAJ İŞÇİLERİ BORÇLANDIRILIYOR

Korozo Ambalaj'da çalışanlar salgın dönemi uygulamalarından rahatsız.

PE’ye bilgi veren çalışanın iddiasına göre mavi yakalı işçilerle beyaz yakalılar arasında izinler konusunda ayrımcılık yapılıyor. Aktarılana göre üretimdeki işçiler kronik rahatsızlığı olanlar dâhil yıllık izine çıkarılırken beyaz yakalılara idari izin veriliyor. Yıllık izin hakkı olmayan ise borçlandırılıyor.

GÜNAYDIN RESTORAN'DA YILLIK İZİN DAYATMASI

Doğuş Grubu’na bağlı Günaydın Restoran işçileri de 12 Mart itibariyle restoran zincirinde çalışan işçilerin bir kısmının yıllık izne çıkartıldığını belirtti. Ardından işyeri kapatıldı ve herkesten yıllık izinlerini bitirmesi istendi. Restoran yönetimi işçilere durumu Whatsapp üzerinden haber verdi.

Yıllık izinler bittikten sonra restoran yönetiminden gelen bilgiye göre önümüzdeki haftadan itibaren ücretsiz izin uygulamasına geçilecek. İşçilerse tüm belirsizliklerin ve dayatmaların son bulması gerektiğini ifade ediyorlar.

SİDE LİLYUM'DA İŞÇİLER ÜCRETSİZ İZİN İSTEMİYOR

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yer alan Side Lilyum Otel’de 13 Mart akşamı tüm çalışanlara telefonla ulaşılarak koronavirüs salgını sebebiyle işin durdurulduğu, ertesi gün itibariyle işe gelmemeleri söylendi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan otel çalışanları, bu şekilde aranıp işe gelmemesi söylenen yaklaşık 35 kişi olduklarını, işe geri dönüş süresine dair ise hiçbir bilgi alamadıklarını iletti. İşçiler içerisinde Şubat ayında çalışmaya başlamış olanlar, o zamandan beri defalarca ücretsiz izine gönderildiklerini, 13 Mart’tan itibaren ise işsiz olduklarını, yakın zamanda otel yönetiminden "ücretsiz izine devam edin, bekleyin" yanıtı aldıklarını aktardılar.

Otelde çalışan işçilerin bir kısmı ise kısa çalışma ödeneği gibi haklardan faydalanmayı beklerken otelin bu konuda hâlâ İşkur’a başvuruda bulunmadığını, süresiz bir biçimde ücretsiz izine gönderildiklerini ve hiçbir açıklama yapılmadığını belirtti. Otelin, 12 ay çalıştırdığı, "kadrolu" çalışanlarına "Sizi işten çıkarıp tazminatınızı bankaya yatıralım, sizler çekip bize getirin bu şekilde işsizlik fonundan yararlanın" dediği ama kadrolu işçilerin bunu kabul etmediği öğrenildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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