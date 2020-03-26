Bayburt Grup'un Bakırköy metro şantiyesinde taşeron işçilerin koşulları değişmedi

Kamuoyunun gündemine 'ekmek arası ıspanak yemeği' görüntüsüyle yansıyan Bayburt Grup Bakırköy Metro şantiyesindeki taşeron işçilerin koşulları hâlâ değişmedi. İşçiler hijyenik olmayan İDO yatakhanelerinde kalmaya devam ediyor.

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı, Bayburt Grup Bakırköy Metro şantiyesindeki işçilerin sağlık koşulları ve işten çıkarmalara dair bir basın açıklaması yayımladı.

Yapılan açıklamada, taşeron işçilerin hâlâ hijyenik olmayan İDO yatakhanelerinde kalmaya devam etiği belirtildi.

Açıklamada "Kamuoyunun gündemine 'Ekmek Arası Ispanak' menüsüyle yansıyan Bayburt Grup Bakırköy Metro şantiyesindeki son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" denilerek şu bilgilere yer verildi:

"Bilindiği üzere şantiyedeki olumsuz koşulların kamuoyuna yansımasının ardından Bayburt Grup firmasının ilk yaptığı, koşulları düzeltmek yerine tepki gösteren işçileri aramak ve bir işçiyi işten atmak olmuştu.

Oysa şantiyeden yansıyan görüntülerin üzerine şirket yetkililerinden beklenen hızla harekete geçip çalışma ve barınma ortamını sağlık koşullarına uygun hale getirilmesiydi. Bunun yerine şirket şantiyede salgına davet çıkaran uygunsuzlukları saklamak, bunu gündeme getiren işçilerin peşine düşerek cezalandırmak ve kötü koşulların şantiyenin duvarları arasında kalmasına çalışmayı tercih etti.

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı olarak bu sorumsuzluğa sessiz kalmıyoruz. Şantiyede çalışan işçilerin sesi olmayı sürdürüyoruz.

'TAŞERON İŞÇİLERİN KOŞULLARI DEĞİŞMEDİ'

Bayburt Grubun Bakırköy Metro şantiyesini takibe devam ediyoruz:

Bu kapsamda, aynı grubun Ataköy İDO şantiyesinde hijyen koşullarına aykırı olan yatakhanelerdeki son durum hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bu sabah itibariyle İDO yatakhane bölgesinde kalmakta olan Bayburt Grup personeli İncirli’deki koşulların daha iyi olduğu yatakhanelere alınmış bulunmaktadır. Ancak Bayburt Grup’un taşeronu olan firmaların işçileri hâlâ İDO yatakhanelerinde kalmaya devam etmektedir. Buradaki hijyen koşullarına uygun olmayan görüntüleri dün yayınlamıştık.

'ALACAKLARI TAKİP EDİYORUZ'

İşten çıkarılan arkadaşımız hakkında ise vermek istediğimiz bilgiler şunlardır;

İşçi arkadaşımız hiçbir alacağı kendisine ödenmeden parasız bir şekilde işten çıkartılmıştı. Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın avukatları aracılığıyla arkadaşımızın alacaklarını takip ediyoruz ve alacağız. Ayrıca Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’nın İstanbul’un değişik yerlerinde çalışmakta olan gönüllüleri ile yapılan dayanışma organizasyonu ile işçi arkadaşımıza maddi destek sağlanmıştır.

Yine kamuoyunda ve sosyal medyada konuyu duyan duyarlı birçok yurttaşımız da hem işçi arkadaşımıza hem de Patronların Ensesindeyiz Ağına ulaşarak desteklerini dile getirmişlerdir. Özellikle de işçi dostu Bakırköy sakini yurttaşlarımız Bakırköy Meydanı’nda böyle bir ayıba izin vermeyeceklerini ve şantiyeyi takip edeceklerini bizlere ulaşarak ifade etmiş bulunmaktadır.

Dayanışmayla…"