Galataport şantiyesindeki çalışma durduruldu

Karaköy’de 1.2 kilometrelik sahil şeridinde otel, alışveriş merkezi ve kruvaziyer limanı yapılmasını kapsayan Galataport şantiyeside iş durduruldu.

Karaköy’deki Galataport şantiyesindeki çalışmalar koronavirüs nedeniyle durduruldu.

Şantiyede çalışmanın ne zaman başlayacağı bilinmezken, iş durdurma sürecinde işçilerin çalışma ve özlük haklarına ilişkin patron tarafından hiçbir bilgilendirme yapılmadı.

İnşaat İşçileri Sendikası 20 Mart tarihinde yaptığı bir paylaşımda, 40 işçinin patronu uyarmalarına rağmen şantiyede koronavirüse karşı önlem alınmadığını duyurmuştu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]