Galataport şantiyesindeki çalışma durduruldu

Karaköy’de 1.2 kilometrelik sahil şeridinde otel, alışveriş merkezi ve kruvaziyer limanı yapılmasını kapsayan Galataport şantiyeside iş durduruldu.
soL - Patronların Ensesindeyiz
Pazartesi, 23 Mart 2020 13:11

Karaköy’deki Galataport şantiyesindeki çalışmalar koronavirüs nedeniyle durduruldu.

Şantiyede çalışmanın ne zaman başlayacağı bilinmezken, iş durdurma sürecinde işçilerin çalışma ve özlük haklarına ilişkin patron tarafından hiçbir bilgilendirme yapılmadı.

İnşaat İşçileri Sendikası 20 Mart tarihinde yaptığı bir paylaşımda, 40 işçinin patronu uyarmalarına rağmen şantiyede koronavirüse karşı önlem alınmadığını duyurmuştu.

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