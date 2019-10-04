Tarih yağması sürüyor, Haydarpaşa Garı ihalesi yapıldı

TCDD, Haydarpaşa Garı'nın depo sahaları bölgesini 'kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere' kiralamak için açtığı ihaleye teklifler alındı.

AKP döneminde önce atıl hale getirilen sonra da restorasyon sırasında bir bölümü yanan, en son olarak üzerinde ticarethane açılması planları kurulan Haydarpaşa Garı’nın depo sahaları bölgesinin kiralanması için ihale yapıldı.

İhaleye dört şirket katıldı. Bir şirket kriterleri sağlayamadığı için elendi, davet edilen bir şirket ise teşekkür mektubunu sunarak teklifini vermedi. Hezarfen Danışmanlık şirketi ihalede aylık 300 bin TL teklif sunarken, İBB iştiraki 4 şirket ihalede aylık 100 bin TL teklif sundu.

Haydarpaşa Gar'ındaki belirlenmiş bölgeyi "kültürel ve sanat etkinliklerinde kullanmak üzere" kiralamak için teklif veren İBB iştiraki 4 şirket Medya A.Ş, Kültür A.Ş, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş ve Metro A.Ş. İlk oturumda tekliflerin verilmesinin ardından ihaleye ara verildi. İkinci oturumunun bugün gerçekleşmesi beklenen ihale, 15 gün içerisinde değerlendirilecek ve sonuçlanacak.

GAR HARİÇ HER ŞEY

Daha önce tarihi bina için “Dünya Ticaret Merkezi ve Kruvaziyer Liman” adı altında 7 gökdelenli proje yapılmış, ve sonrasında da yapılacak projeler ‘kültür sanat faaliyetleri’ ve müze inşası adı altında meşrulaştırılmaya çalışılmıştı.

“Haydarpaşaport” projesi kapsamındaysa TCDD mülkiyetinde bulunan ve Haydarpaşa’dan Üsküdar’a dek uzanan alanın “turizm ve ticaret alanı” kapsamına alınarak (daha sonra özelleştirilmek üzere!) büyük oranda kamuya katılması hedeflenmişti.