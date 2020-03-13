Haydarpaşa'da direnen kazı işçileri kazandı

Haydarpaşa kazı alanında ödenmeyen maaşlarını almak için dün iş bırakan ve bugün bir basın açıklaması yapan kazı işçileri kazandı.

Haydarpaşa'da arkeolojik kazı alanında çalışan ve aylardır ödenmeyen maaşları için geçen hafta mücadeleye başlayan ve dün iş bırakan kazı işçileri alacaklarını aldı.

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Ağı'ndan yapılan açıklamada "Bilindiği üzere Haydarpaşa kazı alanında dün bir iş bırakma eylemi gerçekleştirmiştik. İş bırakma sonrası Ege Yapı Ray patronu şantiyeye gelmiş ve 20 Mart cuma günü işçilerin alacaklarını ödeyeceğini ifade etmiş ancak beri yandan koşulların daha kötü olacağını söylemişti. Bizler ise patronlar işçiler için daha kötüsünü istedikçe daha fazla mücadele edeceğimizi hatırlatmıştık" denildi.

Haydarpaşa Garı önünde bugün yapılan eylemin işçilerin kararlılığını patronların daha iyi anlamasını sağlamak ve işçilerin örgütlü olduğunda neleri başarabileceğini göstermek için yapıldığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"Üzerinden çok geçmeden de 20 Mart sözü veren patron an itibariyle çalışmaya devam eden işçilerin tüm alacaklarını, fesih hakkını kullanmak isteyenlerin ise ihbar ve kıdem tazminatları dahil tüm alacaklarını ödemiştir. Yaşasın İşçilerin Birliği ve Mücadelesi"

