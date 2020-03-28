Şirketler virüs dinlemiyor, halkın elektrik ve gazını kesme tehdidinde bulunuyor

İstanbul'da İGDAŞ ve Boğaziçi Elektrik, Ankara'da ise Başkentgaz tarafından yurttaşlara borç nedeniyle kesinti mesajları gitmiş, yeni koronavirüs salgını koşullarında patronların halkın elektriğini ve gazını kesme girişimi tepki çekmişti.
Bu mesajlara tepkiler sürerken, İzmirgaz ve Gediz Elektrik, yurttaşlara borç dolayısıyla kesinti mesajı yolladı.
Salgın koşullarında atılan bu mesajlar tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın koşullarında kesinti olmayacağı iddiasında bulunmuştu.
Salgın koşullarında ertelenecek faturaların bu süreçte işsiz kalan, ücretsiz izne çıkarılan yurttaşlar tarafından ödenemez hale geleceği açıktır. Salgının da faturasını emekçilerin sırtına yüklemekten vazgeçin, derhal tüm kaynaklar halka!#BütünKaynaklarHalka #EvdeKalDemesiKolay pic.twitter.com/vk5ezPuVfg
— Bu Faturaları Kabul Etmiyoruz (@FKabulEtmiyoruz) March 27, 2020