Şirketler virüs dinlemiyor, halkın elektrik ve gazını kesme tehdidinde bulunuyor

Dağıtım şirketleri salgın koşullarında da yurttaşların yakasından düşmüyor. Ankara ve İstanbul'un ardından İzmir'deki dağıtım şirketleri de 'borç' gerekçesiyle yurttaşlara kesinti mesajları atmaya devam ediyor.

İstanbul'da İGDAŞ ve Boğaziçi Elektrik, Ankara'da ise Başkentgaz tarafından yurttaşlara borç nedeniyle kesinti mesajları gitmiş, yeni koronavirüs salgını koşullarında patronların halkın elektriğini ve gazını kesme girişimi tepki çekmişti.

Bu mesajlara tepkiler sürerken, İzmirgaz ve Gediz Elektrik, yurttaşlara borç dolayısıyla kesinti mesajı yolladı.

Salgın koşullarında atılan bu mesajlar tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın koşullarında kesinti olmayacağı iddiasında bulunmuştu.