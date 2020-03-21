Başkentgaz virüs günlerinde de para peşinde: Gazınız kesilecek tehdidi

Ensar Vakfı'na aktarılan 8 milyon dolarla gündeme gelen Başkentgaz, yüksek faturalar nedeniyle uzun süredir yurttaşların tepkisinin odağındaydı.
Kurum şimdi de koronavirüs salgının yayıldığı günlerde yurttaşlara borç hatırlatması yapıyor, kesinti tehdidinde bulunuyor.
Konuya ilişkin kendisine gelen kesinti bilgisini Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ileten bir yurttaş, "Doğalgaz faturamızın son ödeme günü 16 Mart. Bu hafta koronavirüs sebebiyle iş yerlerimize gidemedik, dolayısıyla fatura ödeme süresini kaçırmışız. Bunun üzerinden 4 gün geçtikten sonra gelen şu mesajla gaz arzının durdurulacağı tehdidinde bulunuldu" dedi.
Mevzuata göre kesinti için 15 günün geçmesi gerektiğini hatırlatan yurttaş, "Bu 'tehdit' mesajına zaten koronavirüs tehdidi altında yaşadığımız şu günlerde hayli öfkelenmiş durumdayım. Bazı ülkelerde fatura ödemeleri öteleniyor ya da ötelenmesi konuşuluyorken, bizler evlerimizde çıkamıyorken bu şirketlerin zamanı dahi gelmeden gaz kesme üzerinden tehdit etmesi tam bir fırsatçılık sömürüsüdür" ifadesini kullandı.
Corona virüs yayılırken Başkentgaz abonelerini tehdit ediyor. Son ödeme tarihi 16 Mart olan faturayı dayanak göstererek gaz arzını keseceğini bildiriyor. Dağıtım şirketleri halk sağlığı için tehdittir. Elektrik ve doğalgaz dağtım hizmetleri kamulaştırılsın!#Covid_19 pic.twitter.com/Zu4JJyLyqr
— Bu Faturaları Kabul Etmiyoruz (@FKabulEtmiyoruz) March 21, 2020