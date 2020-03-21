Başkentgaz virüs günlerinde de para peşinde: Gazınız kesilecek tehdidi

Başkentgaz koronavirüs salgının devam ettiği günlerde yurttaşlara gazı kesme tehdidi içeren mesajlar iletmeye devam ediyor.

Ensar Vakfı'na aktarılan 8 milyon dolarla gündeme gelen Başkentgaz, yüksek faturalar nedeniyle uzun süredir yurttaşların tepkisinin odağındaydı.

Kurum şimdi de koronavirüs salgının yayıldığı günlerde yurttaşlara borç hatırlatması yapıyor, kesinti tehdidinde bulunuyor.

Konuya ilişkin kendisine gelen kesinti bilgisini Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ileten bir yurttaş, "Doğalgaz faturamızın son ödeme günü 16 Mart. Bu hafta koronavirüs sebebiyle iş yerlerimize gidemedik, dolayısıyla fatura ödeme süresini kaçırmışız. Bunun üzerinden 4 gün geçtikten sonra gelen şu mesajla gaz arzının durdurulacağı tehdidinde bulunuldu" dedi.

Mevzuata göre kesinti için 15 günün geçmesi gerektiğini hatırlatan yurttaş, "Bu 'tehdit' mesajına zaten koronavirüs tehdidi altında yaşadığımız şu günlerde hayli öfkelenmiş durumdayım. Bazı ülkelerde fatura ödemeleri öteleniyor ya da ötelenmesi konuşuluyorken, bizler evlerimizde çıkamıyorken bu şirketlerin zamanı dahi gelmeden gaz kesme üzerinden tehdit etmesi tam bir fırsatçılık sömürüsüdür" ifadesini kullandı.