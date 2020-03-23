Doğalgaz kesme ihbarnamesi yollayan İGDAŞ, salgında da para peşinde

İstanbul'da faturasını ödemekte zorlanan yurttaşlara İGDAŞ tarafından 10 gün içerisinde ödemedikleri takdirde doğalgazlarının kesileceğine dair ihbarname gönderilmeye devam ediyor.

İstanbul'da doğalgaz dağıtımını yapan İGDAŞ, fatura borcu olan ve borçlarını ödeyemeyen yurttaşlara salgın gündemine rağmen doğalgaz kesme ihbarnameleri göndermeye devam ediyor.

Bakanlık tarafından su borcu olan yurttaşların sularının kesilmeyeceğine dair açıklamalar gelmişti ancak aynı uygulama doğalgazda söz konusu değil. İGDAŞ salgın sırasında doğalgazı kesebileceğini abonelerine kısa mesajlar atarak hatırlatmaya devam ediyor.

İGDAŞ abonelerine yolladığı mesajlarda kesme ihbarnamelerini bir kez daha hatırlatırken salgın dolayısıyla faturaların şubelerde ödenmemesi gerektiğini bildirdi.

Konuya ilişkin soL'a ulaşan bir yurttaş şöyle konuştu:

"Öğrenci evinde yaşıyoruz, kışın çok kısa bir süre yakmamıza rağmen iki ayda toplam bin liraya yakın fatura gelmişti. Bu faturaları zaten ödememiz imkansızken şimdi de doğalgazımızın kesilmesiyle tehdit ediliyoruz. İGDAŞ fatura ödeme noktasında salgından dolayı ödeme yapmamız gerektiğini söylediği mesajlar atıyor, ama aynı anda attığı diğer mesajda gazımızı keseceğini hatırlatıyor. Salgından dolayı işsiz kalan arkadaşımız bile oldu, belirttikleri sürede ödememiz zaten imkansız. Gaz kesilirse ısınamayız, duş alamayız ancak İGDAŞ'ın umurunda değil bu."

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