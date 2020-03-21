Madame Coco Çalışanları: Yıllık iznimizi kullanmak istemiyoruz, ücretli izin verilsin

Madame Coco çalışanlarının oluşturduğu işyeri komitesi, firmanın çalışanlarını ücretsiz izine çıkmaya zorlamasına itiraz etti.

Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi, Madame Coco'nun çalışanlarını pandemi sebebiyle yıllık izine çıkartmaya çalışmasına itiraz etti. İşçiler yaptıkları açıklamda "Mağazalar kapandı fakat ücretli izin vermek yerine salgın fırsatçılığının bir örneği olarak biz çalışanların bir sene boyunca alnımızın teriyle hak ettiğimiz ve önceden planlamalarını yaptığımız yıllık izin haklarımızı fikrimiz sorulmadan gasp etmeye çalışıyorlar." diyerek ücretli izin talep etti.

Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi'nin açıklaması şöyle:

Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi olarak geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış; mağazaların kapanmasını ve ücretli izin haklarımızın tanınmasını talep etmiştik. Mağazalar kapandı fakat ücretli izin vermek yerine salgın fırsatçılığının bir örneği olarak biz çalışanların bir sene boyunca alnımızın teriyle hak ettiğimiz ve önceden planlamalarını yaptığımız yıllık izin haklarımızı fikrimiz sorulmadan gasp etmeye çalışıyorlar.

Dün personellere iletilen bir mesaj ile 19.03.2020 itibarı ile fazla mesailer ve yıllık izinler ardından avans yıllık izinler verilerek sürecin geçirileceği ve hiçbirimizin işten atılmayacağı yönünde bilgilendirildik. Bunun için bizden mail yoluyla yıllık izin dilekçesi göndermemizi istediler. Yıllık izinler ve fazla mesai alacaklarımız bittiğinde ne olacağı ise tam bir muamma. Avans yıllık izin gibi uygulamalardan bahsediliyor, yani eksilere düşmüş yıllık izinlerle çalışmaya başlayıp onu kapatmak için daha çok çalışacağız. Bizi buna mahkum edemezsiniz!

Yıllık izin hakkımızı bu süreçte kullanmak istemiyoruz. Hepimize ücretli izin hakkı tanınsın. Salgının yarattığı koşulları emekçiler ödemek zorunda değildir. Haklarımızı dilediğiniz gibi gasp edemezsiniz.

Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi olarak talep ediyoruz: Yıllık iznimizi kullanmak istemiyoruz, ücretli izin verilsin.

Madame Coco çalışanı arkadaşlarımız bize ulaşın, bu süreçte Madame Coco yönetimi bizi düşünmeyecek. Biz bir arada durmak zorundayız. [email protected] ve 0541 940 05 14 telefon hattından bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi



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