Madame Coco işçileri: Birlikte daha güçlüyüz

Patronların Ensesindeyiz Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi, açıklama yayımlayarak yaşadıkları hak gasplarını ve taleplerini sıraladı. Madam Coco çalışanları primlerinin gasp edildiğini ve mobbinge uğradıklarını açıkladı.

Patronların Ensesindeyiz Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi, açıklama yayınlayarak taleplerini sıraladı.

''Yan yanayız. Bir aradayız. Patronun ensesindeyiz” diyen Madame Coco çalışanları, ''İşyerinde sürekli mobbinge maruz kalıyoruz. Mağaza ve bölge müdürleri tuvalete gitmenin ve su içmenin yasak olduğu gerekçesi ile arkadaşlarımızı azarlıyor, savunma almakla, ihtar vermekle ve işten atmakla tehdit ediyorlar. Onca işi yaparken bir de üzerine mobbing ve baskıyla baş başa kalıyoruz. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemleri ısrarlı taleplerimize rağmen yerine getirilmiyor" dedi.

Açıklamada Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi'nin talepleri şöyle sıralandı:

"1) Asgari ücret ile çalışmak istemiyoruz. Ücretlerimizde asgari ücretin baz alınmasına son verilmelidir. Ücretlerimiz belirlenirken işçilerin gerçek geçim şartlarını gözeten bir ücret belirlenmelidir. Gerçekçi bir ücretin belirlenmesi her bir mağazadan seçilen işçi temsilcilerinin oluşturduğu ortak komite aracılığı ile yapılmalıdır.

2) Primden yapılan her türlü kesintiye son verilmelidir. Yapılan her kesinti geri ödenmelidir.

3) Mobbing uygulamalarına derhal son verilmelidir.

4) Mağazalarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemleri alınmalıdır. İşyerinde yaşanacak her kazadan, işçilerin yakalanacağı meslek hastalığından hiçbir önlem almadığı için patron sorumludur.

5) İşçilerin üzerindeki aşırı iş yükü azaltılmalıdır. Farklı işlerin aynı işçilere yaptırılmasına son verilmelidir. Patron çalışan sayısını artırmakla yükümlüdür."

Açıklamada şöyle denildi:

"Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi olarak bizler, daha insanca çalışma koşulları için mücadele etmeye devam ediyoruz. Madame Coco çalışanı diğer arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Bizler mağazalarda yaşananları teşhir etmeye ve bir arada durmaya devam edeceğiz. Sizler de Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden [email protected] ve 0541 940 05 14 telefon hattından bizimle irtibata geçebilirsiniz. Unutmayın ki, birlikte güçlüyüz ve ancak birlikte hareket ederek kazanabiliriz."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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