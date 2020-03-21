Metglobal bilişim firmasında salgın bahanesiyle işten çıkarma ve ücretsiz izin dayatması

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na konuşan bilişim firmasındaki işçiler salgın sürecini bahane ederek çalışanların bir kısmını haklarını vermeden işten çıkardığını aktardı.

Metglobal adlı bilişim firmasındaki işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı’na anlattı. Otel.com, Tatil.com gibi sitelerin yazılım tarafını yapan firma otellerin salgın sürecinde kapanmasını bahane ederek çalışanların bir kısmını haklarını vermeden işten çıkardığı iddia edildi.

Hafta başında uzaktan çalışmaya geçeceğini söyleyen firmanın çalışanlarla tek tek görüştüğü, altı aydan az kıdemli çalışanlarının büyük kısmını işten çıkardığı, altı aydan uzun süre çalışan pek çok çalışanına ise ücretsiz izin dayattığı ifade edildi. Ücretsiz izin dayatmasını kabul etmeyen çalışanları “haklarınızı vereceğiz” vaadiyle işten çıkardığını fakat henüz hakların verilmediği belirtildi.

Daha önce hakların verilmesi konusunda patronun sicilinin pek de temiz olmadığını ifade eden emekçiler şimdi de haklarını alamayacaklarından endişe ettiklerini söylediler. Metglobal çalışanı yazılım emekçileri yöneticilerin ise altı aydan az kıdemli bile olsa sorun yaşamadıklarını ve işlerine devam ettiklerini ifade ettiler.

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