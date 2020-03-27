Aselsan çalışanında koranavirüs tespit edildi

Yaklaşık 8100 kişinin çalıştığı Aselsan’da bir kurum çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı. Çalışanın izinde olduğu dönemde tespit edildiği belirtilen vaka nedeniyle tüm çalışma arkadaşlarının 14 günü tamamlamak üzere idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Yeni koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken, Patronların Ensesindeyiz Ağı, Aselsan’da toplam 8100 kişinin 4 farklı kampüste salgın riskiyle çalıştırılmaya devam ettiğini duyurmuştu.

Aselsan’da çalışma alanlarının ofis için tasarlanmış yerler olmadığı, montaj hangarlarında 100-150 kişilik kapalı havalandırma sistemli penceresiz ortamda toplu halde çalışıldığına yer verdiğimiz haberde, riskli personellerin taleplerine yanıt verilmediği vurgusu yer almıştı.

Bazı projelerde ek mesailer uygulandığı da öğrenilirken, Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün, kurum çalışanlarına, kurumda görev yapan bir kişide koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

Kurum çalışanlarına iletilen mailde, kurumda çalışan bir kişinin eşinde pozitif vaka görüldüğü, kendisine yapılan testten de pozitif sonucu çıktığı aktarıldı.

Görgün, bu vakanın dış temas kaynaklı ve şimdilik tek bir örnek olduğunu dile getirdi ve tespitin çalışanın izinde olduğu günde ortaya çıktığı ifade edildi.

Çalışanın izin döneminde bu vakanın tespit edilmesine karşın yakın çalışma arkadaşlarının da bu dönemde 14 günü tamamlamak üzere idari izinli olduğu belirtildi.

Mailde kurumun çalışma koşullarına değinilmezken, tüm önlemlerin alındığı öne sürüldü.