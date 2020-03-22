Aselsan’da izinler salgına rağmen iptal edildi

8100 kişinin çalıştığı Aselsan'da izinler iptal edilirken, bazı projelerde ek mesailer uygulanmaya başlandığı söyleniyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen ihbara göre, 8100 kişinin çalıştığı Aselsan'da izin hakkını kullanarak riskten korunmak isteyen personele izinlerin iptal edildiği duyuruldu.

4 farklı kampüste çalışılan Aselsan'da çalışma alanları ofis için tasarlanmış yerler değil.

Montaj hangarlarında 100-150 kişilik kapalı havalandırma sistemli penceresiz ortamda toplu halde çalışılıyor. Kurum doktoruna başvuran riskli gruptan personelin talepleri ise yanıtsız kalıyor.

Herhangi bir önlem alınmadığı gibi bazı projelerde ek mesailer bile uygulanıyor.

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