THY Çağrı Merkezi çalışanlarının PE ile gündeme getirdiği talep karşılandı

Turkcell Global Bilgi firmasında çalışan ve THY’nin çağrı merkezi işini yapan işçiler koronavirüs salgınına rağmen sağlıksız koşullarda çalıştıklarını Patronların Ensesindeyiz ağına iletmişti. İşçiler PE’de yer alan haber sonrası taleplerinin kabul edildiğini, evde mesaiye başladıklarını açıkladı.

Turkcell Global Bilgi firmasında çalışan işçiler Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşarak koronavirüs salgını sonrası sağlıksız çalışma koşullarına tepki göstermiş ve taleplerini dile getirmişti.

THY’nin çağrı merkezi işini yapan işçiler, çalışma koşullarının salgın koşullarına uygun olmadığını ve en ufak önlem alınmadığını dile getirmişti.

THY’nin taşeronu olarak çalıştıklarını ve çağrı merkezi hizmeti verdiklerini belirten işçiler, benzer hizmeti bilgisayar üzerinden evlerden de verebileceklerini, bunun için kendilerine şirket tarafından bilgisayar sağlanmasının yeterli olacağını ancak taleplerinin kabul edilmediğini ifade etmişti.

KAZANIM SAĞLANDI

Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşan ve taleplerini dile getiren işçiler, haber sonrası taleplerinin kabul edildiğini ve evden çalışmaya geçildiğini aktardı.

İşçiler kazanımları dolayısıyla Patronların Ensesindeyiz ağına teşekkür mesajı iletti.

Günde 9 saat olan mesainin 11 saate çıkarıldığını dile getiren işçiler, çalışma koşullarına ilişkin şu bilgileri iletmişti:

“Çalışma ortamımız steril değildir. Firmamızda cam bulunmamaktadır ve havalandırma aracılığıyla hava akışı sağlanmaktadır. Yeterli dezenfekte yapılmamaktadır. Personeller şirkete gelirken Ankara’nın değişik ilçelerinden toplu ulaşım araçları ile gelmektedir. Bunlara ek olarak firmamız 7/24 vardiya sisteminde çalışmaktadır, çalışanların yaş aralığı 20-35’dir. Gündüz vardiyasında bölmesiz ofiste ortalama 150 kişi aynı anda çalışıyoruz, günlük 200’ün üzerinde personel akışı mevcuttur. Aynı yerde yemek yiyip, molalarımızı aynı alanda yapıyoruz. Kullanılan bilgisayarlar zimmetli olmamakla birlikte ortak paylaşıma açıktır. İşimizi yapabilmemiz için yalnızca bilgisayar yeterli olmaktadır. Firmamızın bilgisayarlarında hali hazırda uzaktan erişim programları kurulmuş olup, çalışan personellerin bilgisayar ve internet erişimleri mevcuttur. Yaptığımız işin doğası home office olarak yapılmaya uygun olup taleplerimizi ve işin ciddiyetini dile getirdiğimiz işverenlerimiz tarafından “salgının henüz fazla yayılmadığı, dolayısıyla talebimizin reddedildiği” şeklinde geri dönüş almış bulunmaktayız. Ayrıca birim yöneticimizin tavrı istemiyorsanız istifa edebilirsiniz şeklindedir. Birçok kişi istifa etmiştir. Alınmasını talep ettiğimiz salgının yayılmasına bir “önlem” olarak sunduğumuz tedbir taleplerimiz ilgili makamlarca göz ardı edilmektedir. Yaşadığımız süreçte firmamızla içinde bulunduğumuz nokta “izinlerimizin iptal edilmesi” ve “virüsün getirdiği yoğunluktan ötürü mesai saatlerimizin 11 saate çıkarılması” şeklindedir.