Ford Otosan işçileri: Talep azaldığı için değil, işçilerin sağlığı için durdurmalıydınız

19 ve 21 Mart’ta fabrikalarında üretimi durdurduğunu haber yaptığımız Ford Otosan’da 28 Mart itibariyle iki çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı şirket tarafından çalışanlarına atılan e-posta ile duyuruldu. Ford Otosan işçileri, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na durumu aktardı ve işyerinin daha önce kapatılması gerektiğini belirtti.

19 ve 21 Mart’ta fabrikalarında üretimi durdurduğunu haber yaptığımız Ford Otosan’da 28 Mart itibariyle iki çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı şirket tarafından çalışanlarına atılan e-posta ile duyuruldu.

Çalışanların kimlikleri açıklanmazken birisinin hastanede müşahede altında olduğu, diğerinin evinde karantinaya alındığı bildirildi.

Çalışanların sosyal çevrelerinde ise 14 günlük izolasyon süresi başlatıldığı iddia edildi.

Ford Otosan çalışanları, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na şunları aktardı:

“Virüsün 14 güne kadar kuluçka süresi olduğu ve bu sürede belirti göstermeden yayılma ihtimalinin devam ettiği ve yine bu sürenin bir kısmında fabrika ve ofislerin çalışır olduğunu düşündüğümüzde, önümüzdeki günlerde daha fazla çalışanın testinin pozitif çıkacağını bekleyebiliriz. Bundan endişeliyiz. Ford Otosan, talep azaldığı için değil çalışanların ve halkın sağlığı etkilendiği için çok daha erken kapatılmalıydı.”

Ford Otosan’ın çalışanlarına konuyla ilgili yaptığı duyurudan:

Değerli Arkadaşlarımız,

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Önce Sağlık! Ford Otosan olarak 11.000 kişiyi aşan bir aileyiz ve COVID-19 pandemi duruma gelmesinin öncesinden beri salgının yayılmaması için topyekun büyük bir çaba sergiledik. Ancak üzülerek bildirmek isteriz ki, 28 Mart itibarıyla 2 çalışma arkadaşımıza sağlık şikâyetleri sebebiyle COVID-19 testi uygulandığı ve maalesef test sonucunun pozitif çıktığı bilgisini aldık. Çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi hastanede müşahede altında diğeri ise evinde karantinaya alınmıştır. Bu yönlendirmeler hastaneler tarafından yapılmaktadır. Hastaların durumuna göre evde karantina da uygulanmaktadır. Her iki arkadaşımızın da sağlık durumu iyidir. Konunun hassasiyeti ve hasta mahremiyetinin sağlanmasının gerekliliği sebebiyle çalışma arkadaşlarımızın isim bilgilerini paylaşamıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız ve aileleri ile sürekli iletişim halinde kalarak, gelişmeleri yakından takip etmekteyiz.

Alınan tedbirler çerçevesinde çalışma arkadaşlarımız ile temas eden veya etme şüphesi bulunan arkadaşlarımız hızlıca tespit edilmiş ve kendileri için 14 günlük izolasyon süresi başlatılmıştır. Bu arkadaşlarımız tarafından herhangi bir sağlık problemi paylaşılmamış olup, sağlık durumları yakından takip edilmeye devam edilecektir.

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Haydar Yenigün & Dave Johnston