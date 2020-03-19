MAN Türkiye ve Ford Otosan üretimi durduruyor

Ankara'da bulunan Türkiye'nin en büyük otobüs üreticilerinden MAN Türkiye A.Ş. ve Ford Otosan koronavirüs sebebiyle üretimi durduruyor.

Ankara'da bulunan Türkiye'nin en büyük otobüs üreticilerinden MAN Türkiye A.Ş. bugün yaptığı açıklama ile MAN Truck & Bus'un 23 Mart 2020 pazartesiden itibaren üretim ve merkezi fonksiyonlarının koronavirüs sebebiyle kapatılması kararını aldı.

FORD OTOSAN ÜRETİMİ DURDURUYOR

Ford Otosan Gölcük fabrikasında üretimi yapılan modellerden Transit Custom hattı Perşembeyi Cumaya bağlayan gece duracak, diğer model olan Transit hattı ise Cumayı Cumartesiye bağlayan gece üretimi durduracak. Yeniköy fabrikası ise önümüzdeki hafta da üretime devam edecek ve 27 Mart itibari ile duruşa geçecek. Fabrikaların yeniden üretime başlayacağı tarih ise 12 Nisan olarak belirlendi ama bu tahminin Avrupa piyasaları göz önüne alındığında çok gerçekçi görünmediği yorumları yapılıyor..