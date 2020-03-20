İBB atık inşaatında 3 işçi Kovid-19 nedeni ile hastaneye kaldırıldı

İBB'nin Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi inşaatında çalışan 3 işçi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Eylem yapmalarına rağmen dezenfekte çalışması yapılmadığını, kalabalık koğuşlarda kaldıklarını anlatan bir işçi, her gün 4-5 kişinin de işten çıkarıldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi inşaatında çalışan 3 işçinin dün akşam saatlerinde yeni koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yapımını Makyol İnşaat ve Hitachi Zosen İnova'nın üstlendiği İBB atık projesinde çalışan bir işçi Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşarak, 18 Mart sabahı yetkililere salgından dolayı tedirgin olduklarını, koğuşlarda kalabalık bir şekilde kaldıklarını, yemekhanelerin ve tuvaletlerin sağlıksız olduğunu ve bütün yaşam alanlarının dezenfekte edilmemesi üzerine eylem yaptıklarını söyledi.

'HER GÜN İŞÇİ ÇIKARILIYOR'

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan işçi yaşananları "Yetkililerin işçilere dezenfekte çalışmalarının hemen yapılacağı sözünü vermesi üzerine işçiler çalışmaya devam etti. 19 Mart günü şantiyede hiçbir hijyenik çalışma yapmamalarına rağmen Makyol'dan gelen talimatla Teknokom'da çalışan 500 kişiye ve Aktif Elektrik'te çalışan 15 işçiye çıkış verildi. Akşam saatlerinde ise 3 işçinin Kovid-19 şüphesi ile hastaneye kaldırıldığını öğrendik." diyerek aktardı.

Şantiyede toplam binin üzerinde işçinin çalıştığını belirten işçi, şirketin yaklaşık on gündür her gün 4 -5 kişiyi işten çıkardığını ve patronun piyasadaki işsizlikten faydalanarak burada çalışan işçilere dışarıya göre çok daha düşük maaş verdiğini belirtti.

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