Haydar Baş’ın okulunda öğretmenler maaşını alamıyor

Haydar Baş'a ait Özel Meltem Okulları'nda çalışan öğretmen ve personeller uzun süredir maaşlarını alamıyor.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’a ait olduğu bilinen Özel Meltem Okulları’nın Bursa, Esentepe Mahallesi’nde bulunan şubesinde çalışan öğretmen ve personeller uzun süredir maaşlarını alamıyor.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ve Haberleşme Ağı’na gelen ihbara göre, Haydar Baş ile ilişkili İslamcı bir vakfa ait olan Bursa Meltem Okulları bünyesinde çalışan personel ve öğretmenlere aylardır maaş ödenmiyor. Alınan bilgiye göre okulda yedi aylık birikmiş maaşı olan öğretmenler de bulunuyor.

İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre “Bursa’nın en köklü okulu” olduğu iddia edilen Meltem Okulları’nda çalışan öğretmenler, muhasebe bölümünün telefonlara cevap vermediğini, okul yönetiminin de kendilerini sürekli oyaladığını ve somut herhangi bir adım atılmadığını belirtiyor.

Diğer yandan Meltem Okulları’nda ciddi bir emek sömürüsü yaşanıyor. Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na gelen bilgilere göre okulda yaklaşık yirmi öğretmen çalışıyor ve öğretmenlerin çoğunluğu anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin hepsinde derse giriyor.

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