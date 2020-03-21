KYK yurdunda çalışan emekçiler tedirgin: Salgın yayılabilir

Umrecilerin yerleştirildiği KYK yurtlarında çalışan emekçiler alınmayan önlemlerden dolayı salgının yayılmasından endişeliler.

Ankara Gölbaşı’nda umreden dönenlerin yerleştirildiği yurtta çalışan emekçiler alınmayan önlemler nedeniyle endişeli. Patronların Ensesindeyiz ağının görüştüğü bir KYK çalışanı, “Tüm gün mesai yapıyoruz, akşam da eve gönderiliyoruz. Servis yok, önlemler yetersiz. Hem bizim hem ailemizin hem de Ankaralıların sağlığını tehdit ediyor bu uygulama” dedi.

Ankara’daki öğrenci yurtları bir gece yarısı alınan kararla boşaltılmış, yurtlara umreden dönenler yerleştirilmişti.

Bu yurtlarda umreciler gözlem altında tutulurken, aynı alanda görev yapmaya devam eden çalışanlar yeterli tedbir alınmaması ve akşamları evlere gönderilmeleri nedeniyle salgının yayılmasından endişe ediyorlar.

Patronların Ensesindeyiz’e konuşan bir KYK çalışanı, “Umreden gelenler karantina altında ama biz personeller tüm gün görev yapıp akşam evlerimize gidiyoruz. Maske, kıyafet veriliyor ama bunlar ne kadar yeterli bilmiyoruz. Servis uygulaması da yok. Hem kendi sağlığımız hem ailemizin hem de Ankaralıların sağlığı bu şekilde tehlikeye atılıyor” açıklamasında bulundu.

Çok fazla KYK çalışanın yurtlarda görevlendirildiğini aktaran emekçi, “Normal zamanlarda 'manevi rehber' diye Diyanet çalışanları yurtlarda görev yapıyordu, şimdi hiçbiri yok. Sadece KYK personeli ve temizlik çalışanları işe gidiyor ve büyük risk altında işten çıkıp evlerine geri dönüyor” ifadesini kullandı.

