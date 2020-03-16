Ankara'da diğer KYK yurtları da boşaltılıyor: Öğrencilere yarın 11.00'e kadar süre

Ankara'da geçtiğimiz günlerde umreden gelenler için öğrenci yurtları boşaltılırken, benzer uygulamaya yönelik bu akşam da anonslar yapıldı.
Bu akşam saatlerinde kadın KYK yurtlarında yapılan duyurularda öğrencilerin yarın saat 11.00'de Mehmet Akif Kız Yurdu'na taşınacağı, bu yurt dışındaki yurtların boşaltılacağı belirtildi.
Erkek öğrencilerin kaldığı yurtlarda da benzer anonslar yapılırken, öğrencilerin Tahsin Banguoğlu KYK Erkek Yurdu'na taşınacağı belirtildi.
Yurtların yarın saat 11.00'e kadar boşaltılması, yer kalmaması durumunda bir yurdun daha öğrencilere açılacağı söylendi.