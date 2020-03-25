Koronavirüs zamları emekçiyi vurdu

Yeni koronavirüs salgını sonrası fiyatlarda yaşanan artış nedeniyle asgari ücretle alınan et 6 kilo, zeytin 10 kilo azaldı.

Koronavirüs salgını temel gıda ürünlerinde artışlara neden olurken emekçiler kriz içinde kriz yaşıyor.

Artışların asgari ücrete etkisini inceleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın yaptığı çalışmaya göre, virüs sonrası fiyatlarda yaşanan artışlar dana etinde 6 kilogram, zeytinde 10 kilogram, pirinçte 36 kilogram kayba neden oldu.

Ağbaba, şubat ayı fiyatlarıyla bugünkü market fiyatlarını asgari ücret üzerinden karşılaştırdı.

Sonuçlar şöyle: