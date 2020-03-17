Diş hekimleri salgın nedeniyle endişeli: Acil değilse dişçiye gitmeyin

Koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarından olan diş hekimleri bir açıklama yaparak, 'Mümkünse acil olmayan diş tedavileri dışında bu geçiş dönemi süresince kurumlara başvurmamanızı öneririz' dedi.

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışan diş hekimleri yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle endişeli. Hasta bakmaya devam eden hekimler, acil durumlar dışındaki tüm işlemlerin ertelenmesini talep ediyor.

soL'un görüştüğü bir diş hekimin anlattıkları şöyle:

'HALK SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK TEHDİT'

"Biz diş hekimleri yapılan çalışmalara göre koronavirüs salgını açısından en riskli meslek grubundayız. Hastayla çok yakın temas halinde olmamız ve tedavi sırasında ortama yayılan aerosol bunun en önemli sebebi. Bu durum sadece diş hekimlerini değil, çapraz enfeksiyon riski sebebiyle yardımcı personeli ve aynı kapalı ortamda bekleyen, tedavi olan tüm hastaları da tehdit ediyor. Bu yüzden dünyada birçok ülkede ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde hizmet durduruldu. Ancak ülkemizde hem özelde hem de kamuda ağız ve diş sağlığı hizmeti veren tüm kurumlar tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor ve bu durum halk sağlığı için çok büyük tehdit."

'ACİL HALLER DIŞINDA GELİNMEMELİ'

"Kamuda ve özel sektörde randevuları ertelemek isteyen hekimler hem hastaların ısrarları, şikayet edilme korkusu hem de kurum yöneticilerinin insiyatif almaması nedeniyle hiçbir aciliyeti olmayan birçok işlem yapmak zorunda kaldı. Biz diş hekimleri olarak ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen tüm kurumlarda acil durumlar dışındaki tüm işlemlerin ertelenmesini talep ediyoruz. Bunu ilan etmek, çalışanlarını ve halk sağlığını korumak sağlık bakanlığının görevidir. Ancak sağlık bakanlığı bu önlemi almazsa yurttaşlarımızdan ricamız acil haller dışında diş tedavilerini salgın geçene kadar ertelemeleri yönündedir."

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ DE UYARDI

Konuyla ilgili Türk Dişhekimleri Birliği de bir açıklama yayımlayarak, "Acil olmayan diş tedavileri dışında bu geçiş dönemi süresince kurumlara başvurmamanızı öneririz" denildi.

Açıklama şöyle:

"Değerli Hastalarımız,

Size hizmet etmek için öncelikle çapraz enfeksiyon açısından sizi ve kendimizi korumalıyız.

Sağlıklı kişiler enfeksiyon kapabilir, hastalıklı olanlar virüs bulaştırabilir.

Mümkünse acil olmayan diş tedavileri dışında bu geçiş dönemi süresince kurumlara başvurmamanızı öneririz.

Randevunuza verilen saate yakın ve refakatçisiz gitmeniz, bekleme salonlarında aşırı yığılmaları önleyecektir.

Bu koşullar altında, dişhekiminiz gerekli gördüğü hallerde tedbir amaçlı olarak randevu gün ve saatinde değişiklik yapabilir, bu tamamen sizleri olası risklerden korumak amaçlıdır.

Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için lütfen dişhekiminizin önerilerine uyunuz."