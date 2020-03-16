İçişleri Bakanlığı'ndan genelge: AVM'ler ve lokantalar dışındaki her yer kapatılıyor

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, kahvehane, kıraathane, kafeterya gibi alanların faaliyetleri bugün saat 24.00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Coronavirüs Tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi.

Genelde insanların bir araya geldiği pek çok yerin kapatılmasını öngörüyor. Bu gece saat 24.00'ten itibaren geçerli olmak üzere geçici olarak kapatılacak alanlar şöyle:

Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri.

Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri de geçici olarak ertelenecek.

Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu “taziye evleri”nin faaliyetleri saat 24.00 itibariyle durdurulacak.

Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.