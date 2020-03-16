Adalet Bakanı Abdülhamit Gül koronavirüs kararlarını açıkladı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları önlemleri açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yargıda alınan önlemleri kamuoyu ile paylaşan Gül, şöyle konuştu: