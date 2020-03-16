Hastanelerde acil olanlar dışında ameliyatlar durduruluyor

Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle acil olanlar dışında ameliyatların durdurulmasına ve poliklinik randevularının iptal edilmesine karar verildi.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 16 Mart 2020 14:18

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yeni koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında bir genelge yayımlandı.

Okulun Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Boduroğlu imzalı genelgeye göre, aciller dışında ameliyatların durdurulmasına ve poliklinik randevuları iptal edilmesine karar verildi.

Aynı kararlar İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için de alındı.