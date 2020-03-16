Hastanelerde acil olanlar dışında ameliyatlar durduruluyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yeni koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında bir genelge yayımlandı.
Okulun Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Boduroğlu imzalı genelgeye göre, aciller dışında ameliyatların durdurulmasına ve poliklinik randevuları iptal edilmesine karar verildi.
Aynı kararlar İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için de alındı.