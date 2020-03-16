TTB Başkanı: Aldığımız duyumlar hasta sayısının daha fazla olduğu yönünde

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman koronavirüs salgınına dair yaptığı açıklamada hasta sayısının 18'den daha fazla olduğuna dair duyumlar aldıklarını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yeni koronavirüs pandemisi ve alınması gereken önlemlere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan TTB Başkanı Sinan Adıyaman Sağlık Bakanlığı'nın hastalığa yakalanan sayısını 18 olarak açıkladığını ancak kendilerine ulaşan bilgilerin bu sayının daha fazla olduğu yönünde olduğunu söyledi.

TTB Başkanı "Hani söyleniyor ya şeffaflık diye, bu onunla ilgisi olmayan bir durumdur. Sağlık çalışanları yönünden de toplum sağlığı yönünden de büyük sakıncaları vardır. Onun için hep Sağlık Bakanlığı'na şunu söyledik başından beri, gelin Türk Tabipleri Birliği, uzmanlık dernekleri ve Sağlık Bakanlığı bu krizi beraber yönetelim" diye konuştu.

UMREDEN GELEN 18 BİN KİŞİDEN YALNIZCA 4 BİNİ KARANTİNAYA ALINDI

TTB'nin Sağlık Bakanı ilk vakayı açıklamada önce vakanın nerede olduğunu ve nasıl tespit edildiğine ilişkin bulguları aldığını kaydeden Adıyaman "Bunları açıklamıyoruz, ben size il açıklamayacağım burada ama bazı yerler var ki oralara özel önem gösterilmesi gerekiyor" dedi. Adıyaman gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek umreden gelen 18 bin hastadan yalnızca 4 bininin karantinaya alındığına, diğerlerinin 14 gün evden çıkmamaları tavsiye edilerek evlerine gönderildiğine ve bu kişilerin Türkiye'ye yayıldığına dikkat çekti. Adıyaman "Böyle bir popülasyonun geleceğini biliyorsunuz gece yarısı 2’de mi karar veriyorsunuz bunları karantinaya almaya? Evvelden uygun karantina şartları içeren yerler yapılırdı" dedi.

'ŞU ANDA BİR İLİMİZDE BÜYÜK BİR İNFİAL VAR'

Adıyaman ayrıca bir ilde açıklanmayan hastaların olduğunu ve sağlık çalışanlarının ve hekimlerinin infial halinde olduklarını da söyledi. TTB Başkanı "Evet şeffaflık lazım. Uzmanlık dernekleri, TBB ve Sağlık Bakanlığı krizi beraber yönetmeli, birbirimize yardımcı olmalıyız. Ama en önemlisi şeffaflık. Çünkü şu anda büyük bir ilimizde büyük bir infial var hekimler, sağlık çalışanları içinde: Hastaların olduğunu biliyorlar, bunlar açıklanmıyor ve bunların bir çoğunda ekipman, malzeme eksikliği var. Bakanla olan randevumuzda bunu kendisine söyledik. Maske yok Türkiye’de" diye konuştu.