TKP'den 'virüs' açıklaması: İşçi çıkarmak ve ücretsiz izin yasaklansın!

TKP'nin Sesi'nde koronavirüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan patronlara dikkat çekildi, 'İşçi çıkarmak ve ücretsiz izin yasaklansın' denildi.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı “Koronavirüs Salgınında Fırsatçı Patronları Değil Çalışanları Koruyun” başlıklı bir açıklama yaptı.

Kriz fırsatçılığına karşı 2018’de kurulan ağ, kapitalizmin darboğaza girdiği her durumda bunun maliyetini işçilere yüklemesine karşı işçileri dayanışma, haberleşme ve mücadeleye çağırmaya devam ediyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, “ücretsiz izin”den sosyal güvencelerde kesintilere Türkiye patron sınıfının salgını emekçilerin sırtına yükleme planları afişe ediliyor ve patron sınıfının uyanıklığına karşı işçiler uyanık olmaya davet ediliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: