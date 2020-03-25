NuRD (Comodo) patronundan virüs fırsatçılığı: Maaşları yüzde 25 düşürdü!

Nurd Yazılım AŞ. (Comodo) adlı yazılım şirketi, patronların koronavirüs fırsatçılığına yeni bir örnek daha ekledi. Şirket tüm çalışanlara attığı maille maaşların yüzde 25 düşürüleceğini, yıllık izin ve avans yıllık izin kullandırılacağını açıkladı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de ofisleri bulunan Nurd Yazılım A.Ş. adlı yazılım şirketi, çalışanlara gönderdiği maille koronavirüs salgınını gerekçe göstererek maaşların yüzde 25 düşürüldüğünü açıkladı. Salgın önlemlerinin daha ilk haftasında böyle acil bir karar alınması çalışanlar tarafından fırsatçılık olarak yorumlandı.

Duruma tepki gösteren ve Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaştıran işçiler, kendilerine önerilen maddelerin kabul edilmeyeceğini dile getirdiler.

İşte işçilere yapılan yeni sözleşme dayatmasının detayları:

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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